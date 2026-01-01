Implemente Dataline com instalação de um clique.
Ferramenta de chat SQL com tecnologia de IA que permite consultar e visualizar qualquer base de dados usando linguagem natural.
Escolha um plano VPS para Dataline
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dataline
Dataline é uma ferramenta de análise de dados de código aberto que prioriza a privacidade, que traduz linguagem natural em consultas SQL, permitindo explorar bases de dados sem escrever uma única linha de SQL. Ligue ficheiros PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel e faça perguntas em inglês simples para obter resultados instantâneos e visualizações automáticas.
Ao contrário das plataformas de análise na cloud, o alojamento próprio do Dataline no seu próprio VPS mantém os dados empresariais sensíveis sob o seu controlo total. Não existem limites de utilização, taxas por utilizador nem dependência de fornecedor — apenas uma interface de consulta inteligente que funciona com a sua chave API LLM preferida.
Principais características de Dataline
Consultas em linguagem natural
Digite perguntas em inglês simples e a Dataline gera o SQL, executa-o e devolve resultados formatados em segundos.
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel e mais a partir de uma única interface sem mudar de ferramentas.
Geração automática de gráficos
Peça um gráfico na sua solicitação e o Dataline renderiza uma visualização diretamente do resultado da consulta.
Arquitetura com prioridade na privacidade
Todos os dados permanecem no próprio servidor, conferindo controlo total sobre informações comerciais sensíveis sem exposição a terceiros.
Histórico de consultas
Guarde e reveja consultas e resultados anteriores sem ter de voltar a escrever as instruções, construindo uma biblioteca de análises pessoal ao longo do tempo.
Por que executar Dataline na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.