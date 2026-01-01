Dataline é uma ferramenta de análise de dados de código aberto que prioriza a privacidade, que traduz linguagem natural em consultas SQL, permitindo explorar bases de dados sem escrever uma única linha de SQL. Ligue ficheiros PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel e faça perguntas em inglês simples para obter resultados instantâneos e visualizações automáticas.

Ao contrário das plataformas de análise na cloud, o alojamento próprio do Dataline no seu próprio VPS mantém os dados empresariais sensíveis sob o seu controlo total. Não existem limites de utilização, taxas por utilizador nem dependência de fornecedor — apenas uma interface de consulta inteligente que funciona com a sua chave API LLM preferida.