OxiCloud é uma plataforma de armazenamento na cloud de código aberto escrita em Rust, projetada como uma alternativa rápida e eficiente em termos de recursos ao Nextcloud e OwnCloud. Oferece carregamento de ficheiros, descarregamento, gestão de pastas, partilha, pesquisa, lixo e um leitor de música integrado – tudo autoalojado com um backend PostgreSQL. O runtime Rust mantém a memória inativa bem abaixo de 100 MB, tornando-o prático em planos VPS onde um stack baseado em PHP seria demasiado pesado.

O autoalojamento do OxiCloud coloca todo o armazenamento de ficheiros em infraestrutura que controla, sem quotas, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros aos seus ficheiros. Uma camada de compatibilidade Nextcloud opcional permite que os clientes desktop e móveis Nextcloud existentes se conectem sem reconfiguração.