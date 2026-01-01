Implemente o OxiCloud com instalação num clique.
Armazenamento em nuvem leve e autoalojado, construído em Rust, com compatibilidade com clientes de desktop e móveis Nextcloud.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OxiCloud
OxiCloud é uma plataforma de armazenamento na cloud de código aberto escrita em Rust, projetada como uma alternativa rápida e eficiente em termos de recursos ao Nextcloud e OwnCloud. Oferece carregamento de ficheiros, descarregamento, gestão de pastas, partilha, pesquisa, lixo e um leitor de música integrado – tudo autoalojado com um backend PostgreSQL. O runtime Rust mantém a memória inativa bem abaixo de 100 MB, tornando-o prático em planos VPS onde um stack baseado em PHP seria demasiado pesado.
O autoalojamento do OxiCloud coloca todo o armazenamento de ficheiros em infraestrutura que controla, sem quotas, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros aos seus ficheiros. Uma camada de compatibilidade Nextcloud opcional permite que os clientes desktop e móveis Nextcloud existentes se conectem sem reconfiguração.
Principais características de OxiCloud
Suporte ao cliente Nextcloud
Uma camada de compatibilidade opcional do Nextcloud permite que os clientes de sincronização de desktop e móveis existentes do Nextcloud se liguem ao OxiCloud sem os reinstalar ou reconfigurar.
Baixo consumo de memória
O runtime Rust + mimalloc utiliza menos de 100 MB em inatividade, tornando o OxiCloud prático em pequenos planos de VPS onde stacks de armazenamento em nuvem baseadas em PHP esgotariam a RAM disponível.
Links de partilha de ficheiros
Gerar ligações de partilha pública para ficheiros e pastas, para que destinatários externos possam descarregar conteúdo sem criar uma conta no seu servidor.
Lixo e recuperação
Os ficheiros eliminados são movidos para a reciclagem em vez de serem imediatamente removidos, dando-lhe uma janela de recuperação antes da eliminação permanente.
Leitor de música incorporado
Transmitir ficheiros de áudio diretamente do navegador com suporte para listas de reprodução e metadados de faixas — não é necessário um servidor de multimédia ou plugin separado.
Por que executar OxiCloud na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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