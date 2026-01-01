pycsw é um servidor de Código Aberto do Serviço de Catálogo OGC para a Web (CSW) escrito em Python e utilizado por infraestruturas nacionais de dados espaciais, instituições de investigação e geoportais para publicar metadados geoespaciais. É uma Implementação de Referência OGC, totalmente em conformidade com CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU, permitindo que outros catálogos e clientes interoperem sem adaptadores personalizados.

A auto-hospedagem do pycsw no seu VPS oferece-lhe a propriedade total do índice de metadados que suporta o seu portal de dados espaciais, sem depender de um serviço de catálogo de terceiros. O modelo é fornecido pré-configurado com um repositório SQLite para inícios rápidos e pode ser reconfigurado para implementações em escala suportadas por PostgreSQL ou PostGIS.