Implemente pycsw com instalação num clique.
servidor de catálogo certificado pela OGC que publica e descobre metadados geoespaciais através de padrões abertos.
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O que pode criar com pycsw
pycsw é um servidor de Código Aberto do Serviço de Catálogo OGC para a Web (CSW) escrito em Python e utilizado por infraestruturas nacionais de dados espaciais, instituições de investigação e geoportais para publicar metadados geoespaciais. É uma Implementação de Referência OGC, totalmente em conformidade com CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU, permitindo que outros catálogos e clientes interoperem sem adaptadores personalizados.
A auto-hospedagem do pycsw no seu VPS oferece-lhe a propriedade total do índice de metadados que suporta o seu portal de dados espaciais, sem depender de um serviço de catálogo de terceiros. O modelo é fornecido pré-configurado com um repositório SQLite para inícios rápidos e pode ser reconfigurado para implementações em escala suportadas por PostgreSQL ou PostGIS.
Principais características de pycsw
Servidor certificado OGC
Execute uma Implementação de Referência OGC em conformidade com CSW 2.0.2, CSW 3.0 e OGC API - Records pronta a usar.
Múltiplas APIs de catálogo
Expor o mesmo repositório de metadados através de CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH e SRU para uma ampla compatibilidade com clientes.
Suporte INSPIRE e ISO
Publicar registos ISO 19115 / 19139 e ativar o perfil INSPIRE para cumprir os requisitos da diretiva europeia de dados espaciais.
Pesquisa federada
Configure a pesquisa distribuída em catálogos CSW remotos para que uma única consulta alcance os seus registos e pares federados simultaneamente.
Repositórios flexíveis
Comece com o armazenamento SQLite incluído e mude para PostgreSQL, PostGIS, ou outros backends suportados à medida que o volume de registos aumenta.
Ecossistema Python
Estender o comportamento através de plugins pycsw e integrar com a pilha geopython mais ampla, incluindo pygeoapi, OWSLib e GeoNode.
Por que executar pycsw na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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