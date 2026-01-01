Implemente Scada-LTS com instalação de um clique.
Sistema SCADA web de código aberto para monitorização industrial, dashboards, alarmes e controlo de dispositivos baseado em protocolo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Scada-LTS
Scada-LTS é um sistema SCADA (Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados) nativo da web, baseado em Java, projetado para engenheiros que precisam monitorizar e controlar equipamentos industriais a partir de um navegador. Derivado do comprovado código-base do Mango Automation, inclui um editor de visualização gráfica, registo de dados históricos, gestão de alarmes, scripting e drivers incorporados para Modbus, SNMP, OPC e outros protocolos industriais – sem licenças proprietárias ou taxas por tag.
O autoalojamento do Scada-LTS no seu próprio VPS mantém os dados do processo, as credenciais do dispositivo e a atividade do operador inteiramente dentro da sua infraestrutura, enquanto torna os dashboards acessíveis às equipas de campo através de HTTPS padrão, sem expor os PLCs à internet pública.
Principais características de Scada-LTS
Controladores multi-protocolo
Fontes de dados Modbus, SNMP, OPC, HTTP e SQL nativas conectam-se a PLCs, sensores e sistemas existentes sem gateways de terceiros.
Editor de vistas gráficas
O construtor de visualizações de arrastar e largar permite aos engenheiros compor diagramas mímicos em tempo real, medidores e gráficos de tendência diretamente no navegador.
Alarmes e gestores de eventos
Níveis de alarme configuráveis com ações de email, scripting e ponto de ajuste transformam anomalias em respostas automatizadas em toda a fábrica.
Registo de dados históricos
Cada ponto de dados é marcado com data e hora e armazenado no MySQL, permitindo análise de tendências a longo prazo, relatórios e trilhas de auditoria regulamentares.
Scripting e pontos meta
Pontos meta baseados em JavaScript e manipuladores de eventos calculam valores derivados, KPIs e lógica personalizada sem serviços externos.
Arquitetura nativa da web
Executa em Apache Tomcat com uma UI totalmente baseada no navegador, para que os operadores acedam aos painéis de controlo a partir de qualquer dispositivo na rede.
Por que executar Scada-LTS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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