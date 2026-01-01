Scada-LTS é um sistema SCADA (Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados) nativo da web, baseado em Java, projetado para engenheiros que precisam monitorizar e controlar equipamentos industriais a partir de um navegador. Derivado do comprovado código-base do Mango Automation, inclui um editor de visualização gráfica, registo de dados históricos, gestão de alarmes, scripting e drivers incorporados para Modbus, SNMP, OPC e outros protocolos industriais – sem licenças proprietárias ou taxas por tag.

O autoalojamento do Scada-LTS no seu próprio VPS mantém os dados do processo, as credenciais do dispositivo e a atividade do operador inteiramente dentro da sua infraestrutura, enquanto torna os dashboards acessíveis às equipas de campo através de HTTPS padrão, sem expor os PLCs à internet pública.