Cliente de webmail IMAP baseado em navegador com uma interface semelhante à de um ambiente de trabalho para ler, escrever e organizar email.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Roundcube
O Roundcube é um cliente de webmail de código aberto de longa data, usado por fornecedores de alojamento, universidades e auto-hospedeiros para dar a qualquer caixa de correio IMAP uma interface web rápida e moderna. Conecta-se aos seus servidores IMAP e SMTP existentes — não é um servidor de email em si — o que significa que mantém o seu fornecedor de caixa de correio atual enquanto ganha um front-end polido e personalizável com gestão de pastas por arrastar e largar, conversas encadeadas, contactos e um sistema de plugins.
Auto-hospedar o Roundcube no seu próprio VPS mantém as sessões de webmail, livros de endereços e preferências do utilizador numa infraestrutura que controla, longe de serviços de webmail de terceiros que perfilam o tráfego ou limitam as funcionalidades da conta.
Principais características de Roundcube
Cliente de webmail IMAP
Conecta-se a qualquer servidor IMAP e SMTP para que possa usar o Roundcube como um front-end para uma caixa de correio existente sem migrar contas.
Pele elástica responsiva
A interface Elastic predefinida adapta-se a ecrãs de computador, tablet e telemóvel, proporcionando uma experiência nativa em todos os dispositivos.
Livro de endereços integrado
Gerir contactos pessoais e partilhados, grupos de contactos e diretórios LDAP juntamente com as suas mensagens, sem sair da caixa de entrada.
Ecossistema de plugins
Estenda a funcionalidade com plugins para filtros managesieve, autenticação de dois fatores, calendários, encriptação e muito mais.
Conversas encadeadas
Agrupe mensagens relacionadas em tópicos de conversação com pesquisa de texto completo e filtros rápidos para manter as caixas de correio ocupadas geríveis.
Suporte multilíngue
Inclui traduções em mais de 70 idiomas e suporta preferências de idioma e fuso horário por utilizador de imediato.
Por que executar Roundcube na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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