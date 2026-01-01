O Roundcube é um cliente de webmail de código aberto de longa data, usado por fornecedores de alojamento, universidades e auto-hospedeiros para dar a qualquer caixa de correio IMAP uma interface web rápida e moderna. Conecta-se aos seus servidores IMAP e SMTP existentes — não é um servidor de email em si — o que significa que mantém o seu fornecedor de caixa de correio atual enquanto ganha um front-end polido e personalizável com gestão de pastas por arrastar e largar, conversas encadeadas, contactos e um sistema de plugins.

Auto-hospedar o Roundcube no seu próprio VPS mantém as sessões de webmail, livros de endereços e preferências do utilizador numa infraestrutura que controla, longe de serviços de webmail de terceiros que perfilam o tráfego ou limitam as funcionalidades da conta.