Implemente o SeaweedFS com um clique.
Sistema de ficheiros distribuído de alto desempenho com compatibilidade com a API S3 para armazenar e servir milhares de milhões de ficheiros em escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SeaweedFS
SeaweedFS é um sistema de ficheiros distribuído de código aberto com mais de 24 000 estrelas no GitHub, otimizado para armazenar e recuperar um grande número de ficheiros de forma eficiente. Com uma API integrada compatível com S3, serve como um substituto direto para o Amazon S3 em ambientes autoalojados — qualquer ferramenta ou SDK criado para S3 funciona com SeaweedFS sem alterações no código.
Autoalojar armazenamento de objetos no seu VPS elimina os custos por pedido e por GB dos fornecedores de cloud, mantendo os dados sob o seu controlo total. SeaweedFS lida com tudo, desde pequenas imagens carregadas por utilizadores a grandes ficheiros de vídeo e arquivos de backup, com replicação e codificação de eliminação disponíveis para proteção de dados.
Principais características de SeaweedFS
Compatibilidade com a API S3
Qualquer aplicação ou ferramenta criada para Amazon S3 conecta-se ao SeaweedFS sem modificação, permitindo a integração imediata com fluxos de trabalho existentes.
Gestão Eficiente de Ficheiros Pequenos
O motor de armazenamento otimizado lida eficientemente com milhares de milhões de ficheiros pequenos — uma fraqueza comum dos sistemas de ficheiros tradicionais e dos backends de armazenamento de uso geral.
Replicação de dados
A replicação automática entre servidores de volume proporciona redundância para que os dados permaneçam disponíveis mesmo que nós de armazenamento individuais falhem.
Erasure Coding
Reduz a sobrecarga de armazenamento em comparação com a replicação completa, enquanto mantém a integridade dos dados para camadas de armazenamento quente e frio.
Suporte a Montagem FUSE
Monte o SeaweedFS como um sistema de ficheiros nativo em sistemas Linux, permitindo que as aplicações que esperam acesso padrão a ficheiros POSIX leiam e escrevam diretamente.
Por que executar SeaweedFS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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