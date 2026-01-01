SeaweedFS é um sistema de ficheiros distribuído de código aberto com mais de 24 000 estrelas no GitHub, otimizado para armazenar e recuperar um grande número de ficheiros de forma eficiente. Com uma API integrada compatível com S3, serve como um substituto direto para o Amazon S3 em ambientes autoalojados — qualquer ferramenta ou SDK criado para S3 funciona com SeaweedFS sem alterações no código.

Autoalojar armazenamento de objetos no seu VPS elimina os custos por pedido e por GB dos fornecedores de cloud, mantendo os dados sob o seu controlo total. SeaweedFS lida com tudo, desde pequenas imagens carregadas por utilizadores a grandes ficheiros de vídeo e arquivos de backup, com replicação e codificação de eliminação disponíveis para proteção de dados.