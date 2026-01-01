O Yopass é um serviço de partilha de segredos encriptados de código aberto que permite partilhar de forma segura palavras-passe, tokens e ficheiros sensíveis sem os deixar em conversas de email, registos de chat ou tickets de suporte. Os segredos são encriptados no navegador usando OpenPGP antes de serem enviados para o servidor — a chave de desencriptação nunca chega ao servidor, pelo que nem mesmo o anfitrião consegue ler os seus segredos. Cada segredo obtém um URL único e de utilização única que se autodestrói automaticamente depois de ser visualizado ou após um período de expiração configurável.

O autoalojamento do Yopass no seu VPS dá à sua organização um canal privado e auditável para partilhar credenciais e dados de configuração sensíveis. Não há contas para gerir, sem rastreamento e sem armazenamento em texto simples — apenas uma interface limpa para trocar segredos de forma segura dentro das equipas ou com partes externas.