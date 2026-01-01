Implemente o Yopass com instalação em um clique.
Serviço de partilha de segredos encriptados para o envio de palavras-passe e dados sensíveis através de ligações de uso único e autodestrutivas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Yopass
O Yopass é um serviço de partilha de segredos encriptados de código aberto que permite partilhar de forma segura palavras-passe, tokens e ficheiros sensíveis sem os deixar em conversas de email, registos de chat ou tickets de suporte. Os segredos são encriptados no navegador usando OpenPGP antes de serem enviados para o servidor — a chave de desencriptação nunca chega ao servidor, pelo que nem mesmo o anfitrião consegue ler os seus segredos. Cada segredo obtém um URL único e de utilização única que se autodestrói automaticamente depois de ser visualizado ou após um período de expiração configurável.
O autoalojamento do Yopass no seu VPS dá à sua organização um canal privado e auditável para partilhar credenciais e dados de configuração sensíveis. Não há contas para gerir, sem rastreamento e sem armazenamento em texto simples — apenas uma interface limpa para trocar segredos de forma segura dentro das equipas ou com partes externas.
Principais características de Yopass
Encriptação ponto a ponto
Segredos são encriptados no navegador usando OpenPGP antes da transmissão, garantindo que o servidor nunca tem acesso a dados em texto simples.
Ligações únicas
Cada segredo gera um URL único que é permanentemente destruído após a primeira visualização, impedindo o re-acesso não autorizado.
Expiração configurável
Defina que os segredos expirem automaticamente após horas, dias ou ou semanas para que links esquecidos não possam ser usados para recuperar dados sensíveis desatualizados.
Proteção de palavra-passe personalizada
Adicione uma palavra-passe opcional a um segredo para uma camada extra de proteção, além da própria ligação única.
Partilha de ficheiros
Carregue e partilhe ficheiros encriptados juntamente com segredos de texto, com encriptação de streaming que mantém o conteúdo dos ficheiros privado de ponta a ponta.
Não são necessárias contas
Os destinatários acedem a segredos através de um link direto, sem necessidade de login, facilitando a partilha de credenciais com contratados externos ou clientes.
Por que executar Yopass na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.