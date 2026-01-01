TeamMapper é uma aplicação de mapas mentais de código aberto que permite às equipas criar, partilhar e editar mapas mentais em conjunto em tempo real através de WebSockets. Construído como sucessor do projeto mindmapp descontinuado, foca-se na colaboração sem exigir contas de utilizador — partilhe um link com permissões de apenas visualização ou edição e os membros da equipa podem juntar-se à sessão imediatamente.

Autoalojar o TeamMapper no seu próprio VPS mantém as sessões de brainstorming, planos de projeto e conhecimento da equipa inteiramente na infraestrutura que controla. Por predefinição, os mapas mentais são eliminados automaticamente após 30 dias para conformidade com o RGPD, e a janela de retenção configurável permite que as equipas em ambientes regulamentados ajustem o comportamento de privacidade para corresponder às suas próprias políticas sem depender de um fornecedor SaaS de terceiros.