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Ferramenta de mapas mentais colaborativa em tempo real e autoalojada para equipas gerarem, planearem e estruturarem ideias em conjunto.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com TeamMapper

TeamMapper é uma aplicação de mapas mentais de código aberto que permite às equipas criar, partilhar e editar mapas mentais em conjunto em tempo real através de WebSockets. Construído como sucessor do projeto mindmapp descontinuado, foca-se na colaboração sem exigir contas de utilizador — partilhe um link com permissões de apenas visualização ou edição e os membros da equipa podem juntar-se à sessão imediatamente.

Autoalojar o TeamMapper no seu próprio VPS mantém as sessões de brainstorming, planos de projeto e conhecimento da equipa inteiramente na infraestrutura que controla. Por predefinição, os mapas mentais são eliminados automaticamente após 30 dias para conformidade com o RGPD, e a janela de retenção configurável permite que as equipas em ambientes regulamentados ajustem o comportamento de privacidade para corresponder às suas próprias políticas sem depender de um fornecedor SaaS de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de TeamMapper

Colaboração em Tempo Real

Sessões baseadas em WebSocket permitem que vários colegas de equipa editem o mesmo mapa mental em simultâneo, com as alterações a aparecerem instantaneamente para todos os que estão ligados ao mapa.

Sem Partilha de Conta

Partilhe um mapa mental com um link ou código QR utilizando permissões apenas de visualização ou de edição — os convidados podem participar sem criar uma conta ou iniciar sessão.

Personalização Avançada de Node

Adicione imagens, ícones, cores, estilos de letra e hiperligações aos nós para transformar esquemas simples em diagramas visualmente estruturados adequados para apresentações.

Importar e Exportar

Mova mapas mentais para dentro e para fora do TeamMapper utilizando os formatos JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG para partilhar com as partes interessadas ou arquivar offline.

Predefinições Compatíveis com o RGPD

Mapas mentais são eliminados automaticamente após um período de retenção configurável (30 dias por predefinição), ajudando as equipas a cumprir os requisitos de privacidade sem limpeza manual.

Desfazer e Atalhos

O histórico completo de desfazer/refazer e um conjunto abrangente de atalhos de teclado mantêm o editor rápido para utilizadores avançados que criam mapas mentais grandes ou profundamente aninhados.

Por que executar TeamMapper na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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