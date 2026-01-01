Implemente o GitLab com instalação de um clique.
Plataforma DevOps completa de código aberto que combina alojamento Git, pipelines de CI/CD e gestão de projetos numa única aplicação.
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O que pode criar com GitLab
O GitLab Community Edition é uma plataforma de DevOps tudo-em-um que combina alojamento de repositórios Git, automação de CI/CD, acompanhamento de problemas, revisão de código e registo de contentores numa única aplicação autoalojada. Elimina a necessidade de integrar várias ferramentas separadas e oferece às equipas uma plataforma completa de ciclo de vida de desenvolvimento de software sob controlo organizacional total.
O autoalojamento do GitLab elimina os preços por utilizador e mantém o código-fonte, os segredos de CI/CD e os resultados de análise de segurança na infraestrutura que possui. Nota: o arranque inicial demora 3-10 minutos, uma vez que todos os serviços internos se inicializam – erros 502 durante este período são normais. Mínimo de 2 núcleos de CPU e 4 GB de RAM recomendados para implementações de equipas pequenas.
Principais características de GitLab
Pipelines CI/CD integradas
Executores de pipeline integrados automatizam os testes, as compilações de imagens Docker e as implementações sem depender de serviços Jenkins ou de CI externos.
Registo de Contentores
Armazene e gira imagens Docker diretamente ao lado do seu código num registo de contentores privado incorporado.
Fluxos de trabalho de pedidos de fusão
A revisão de código com comentários em linha, regras de aprovação e modelos de pedido de fusão mantém as portas de qualidade em vigor para cada alteração.
Análise de segurança
SAST integrado, análise de dependências e deteção de segredos identificam vulnerabilidades antes de o código chegar à produção.
Monitorização e planeamento de problemas
Quadros, marcos, etiquetas e roteiros permitem que as equipas planeiem e acompanhem o trabalho na mesma plataforma onde o código reside.
Por que executar GitLab na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.