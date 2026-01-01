O GitLab Community Edition é uma plataforma de DevOps tudo-em-um que combina alojamento de repositórios Git, automação de CI/CD, acompanhamento de problemas, revisão de código e registo de contentores numa única aplicação autoalojada. Elimina a necessidade de integrar várias ferramentas separadas e oferece às equipas uma plataforma completa de ciclo de vida de desenvolvimento de software sob controlo organizacional total.

O autoalojamento do GitLab elimina os preços por utilizador e mantém o código-fonte, os segredos de CI/CD e os resultados de análise de segurança na infraestrutura que possui. Nota: o arranque inicial demora 3-10 minutos, uma vez que todos os serviços internos se inicializam – erros 502 durante este período são normais. Mínimo de 2 núcleos de CPU e 4 GB de RAM recomendados para implementações de equipas pequenas.