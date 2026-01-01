O Lounge é um cliente IRC baseado na web, autoalojado, que funciona como um bouncer IRC persistente — permanecendo conectado às redes 24 horas por dia, 7 dias por semana para que nunca perca mensagens. Armazena o histórico de conversas completo e sincroniza os marcadores de leitura em todos os seus dispositivos através de uma interface de navegador responsiva.

Autoalojar o The Lounge num VPS oferece a cada utilizador uma presença IRC permanente sem a necessidade de um serviço BNC separado. Suporta múltiplas contas de utilizador, autenticação SASL e LDAP, notificações push, pré-visualizações de links e ligações simultâneas a múltiplas redes IRC.