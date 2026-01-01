Implemente The Lounge com instalação de um clique.
Cliente IRC autoalojado e sempre ativo que o mantém ligado e armazena o seu histórico completo de mensagens em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para The Lounge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com The Lounge
O Lounge é um cliente IRC baseado na web, autoalojado, que funciona como um bouncer IRC persistente — permanecendo conectado às redes 24 horas por dia, 7 dias por semana para que nunca perca mensagens. Armazena o histórico de conversas completo e sincroniza os marcadores de leitura em todos os seus dispositivos através de uma interface de navegador responsiva.
Autoalojar o The Lounge num VPS oferece a cada utilizador uma presença IRC permanente sem a necessidade de um serviço BNC separado. Suporta múltiplas contas de utilizador, autenticação SASL e LDAP, notificações push, pré-visualizações de links e ligações simultâneas a múltiplas redes IRC.
Principais características de The Lounge
Conexão sempre ativa
The Lounge mantém-se ligado às redes IRC 24/7 no seu VPS, para que as mensagens nunca sejam perdidas mesmo quando os seus dispositivos estão offline.
Histórico completo de mensagens
Todas as mensagens são armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos, proporcionando-lhe um histórico completo a partir de qualquer navegador.
Suporte a várias redes
Ligue-se a várias redes IRC simultaneamente com contas separadas para cada utilizador no seu servidor.
Notificações push
Receba notificações push para telemóvel e computador para menções e mensagens diretas sem manter um separador do navegador aberto.
Por que executar The Lounge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.