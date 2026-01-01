O ChiefOnboarding é uma plataforma de integração de funcionários gratuita e de código aberto que ajuda as equipas de RH e os gestores a automatizar todo o processo de integração de novos colaboradores — desde listas de verificação de pré-integração até ao aprovisionamento de contas e atribuição de tarefas. Os novos colaboradores podem concluir a sua integração através de um portal web ou diretamente através de um bot do Slack, tornando o processo natural, independentemente do local onde trabalham.

A auto-hospedagem do ChiefOnboarding no seu VPS mantém os dados sensíveis dos funcionários totalmente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. Suporta vários idiomas e fusos horários, tornando-o prático para equipas distribuídas e internacionais.