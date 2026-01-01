Implemente ChiefOnboarding com um clique.
Plataforma de integração de colaboradores de código aberto que automatiza os fluxos de trabalho de RH e as integrações com o Slack para novos colaboradores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ChiefOnboarding
O ChiefOnboarding é uma plataforma de integração de funcionários gratuita e de código aberto que ajuda as equipas de RH e os gestores a automatizar todo o processo de integração de novos colaboradores — desde listas de verificação de pré-integração até ao aprovisionamento de contas e atribuição de tarefas. Os novos colaboradores podem concluir a sua integração através de um portal web ou diretamente através de um bot do Slack, tornando o processo natural, independentemente do local onde trabalham.
A auto-hospedagem do ChiefOnboarding no seu VPS mantém os dados sensíveis dos funcionários totalmente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. Suporta vários idiomas e fusos horários, tornando-o prático para equipas distribuídas e internacionais.
Principais características de ChiefOnboarding
Fluxos de trabalho automatizados
Aciona tarefas, lembretes e o aprovisionamento de contas automaticamente com base em marcos de integração e cronogramas configuráveis.
Integração de bot do Slack
Novos colaboradores podem concluir tarefas e aceder a recursos diretamente no Slack sem alternar para um portal web separado.
Sequências de pré-embarque
Comece o processo de integração antes do primeiro dia com checklists de pré-integração automatizados e comunicações de boas-vindas.
Suporte multilíngue
Sirva equipas distribuídas e internacionais com suporte integrado para vários idiomas e agendamento com reconhecimento de fuso horário.
Controlo de tarefas e recursos
Atribua tarefas, partilhe documentos e monitorize a conclusão em toda a jornada de integração a partir de um único painel de controlo.
Por que executar ChiefOnboarding na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.