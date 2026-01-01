Implemente o Reiverr com instalação de um clique.
Interface unificada e otimizada para TV para Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr que substitui a descoberta ao estilo Overseerr.
Escolha um plano VPS para Reiverr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Reiverr
Reiverr é um front-end de código aberto que combina a descoberta, solicitação e reprodução de multimédia numa única interface otimizada para TV. Em vez de alternar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, os utilizadores navegam por títulos em alta, obtêm recomendações personalizadas, solicitam conteúdo em falta e reproduzem o que já está na sua biblioteca — tudo a partir de uma única aplicação otimizada para comandos e interfaces de 3 metros.
Alojar o Reiverr no seu próprio VPS mantém cada chave API conectada, histórico de visualização e registo de pedidos sob o seu controlo. A arquitetura baseada em plugins permite adicionar novas fontes de streaming sem modificar o núcleo, e o mesmo backend pode alimentar tanto a aplicação web quanto uma versão nativa em smart TVs Samsung Tizen.
Principais características de Reiverr
TMDB Descoberta
Navegue por filmes e séries em alta, recomendações personalizadas, elenco, classificações e trailers, com tecnologia de The Movie Database.
Reprodução Jellyfin
Transmita conteúdo que já está na sua biblioteca Jellyfin diretamente no Reiverr sem mudar de aplicações ou sessões.
Pedidos Sonarr e Radarr
Envie títulos em falta diretamente para o Sonarr ou Radarr para download automático e importação para a biblioteca sem abrir nenhuma das UI.
Interface com prioridade para TV
Navegação otimizada para controlo remoto, tipografia grande e destaque de foco concebidos de raiz para smart TVs e set-top boxes.
Arquitetura de Plugins
Coloque plugins adicionais de reprodução ou de origem na pasta de plugins montada para estender o Reiverr sem reconstruir a imagem.
Tizen Smart TV Compilação
Emparelhe o backend alojado com a compilação oficial do Tizen para instalar o Reiverr como uma aplicação nativa em TVs inteligentes Samsung.
Por que executar Reiverr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.