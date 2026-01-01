Reiverr é um front-end de código aberto que combina a descoberta, solicitação e reprodução de multimédia numa única interface otimizada para TV. Em vez de alternar entre Jellyfin, TMDB, Sonarr e Radarr, os utilizadores navegam por títulos em alta, obtêm recomendações personalizadas, solicitam conteúdo em falta e reproduzem o que já está na sua biblioteca — tudo a partir de uma única aplicação otimizada para comandos e interfaces de 3 metros.

Alojar o Reiverr no seu próprio VPS mantém cada chave API conectada, histórico de visualização e registo de pedidos sob o seu controlo. A arquitetura baseada em plugins permite adicionar novas fontes de streaming sem modificar o núcleo, e o mesmo backend pode alimentar tanto a aplicação web quanto uma versão nativa em smart TVs Samsung Tizen.