Implemente o Infisical com instalação num clique.
Gestor de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API de forma segura entre todos os projetos e ambientes.
Escolha um plano VPS para Infisical
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Infisical
O Infisical é uma plataforma de gestão de segredos de código aberto que substitui ficheiros .env dispersos e credenciais codificadas por uma única fonte de verdade auditável. Oferece uma interface web limpa, integrações CLI e SDK para armazenar, sincronizar e rodar segredos em ambientes de desenvolvimento, staging e produção, sem nunca enviar valores sensíveis para o controlo de código-fonte.
A auto-hospedagem do Infisical significa que as chaves de API, palavras-passe de base de dados e tokens de serviço nunca saem da sua própria infraestrutura. Obtém registos de auditoria completos, controlo de acesso baseado em funções e controlo de versões de segredos em hardware que controla — sem taxas por utilizador e sem risco de uma violação por terceiros expor as suas credenciais.
Principais características de Infisical
Armazenamento Secreto Centralizado
Armazene todas as variáveis de ambiente em todos os projetos e ambientes num só local, com a separação de projetos e ambientes integrada.
Registo de auditoria completo
Cada leitura, escrita e eliminação de segredos é registada com carimbos de data/hora e atribuição de utilizador para conformidade e resposta a incidentes.
Integração de CLI e SDK
Injete segredos em qualquer processo em tempo de execução através da CLI ou SDKs nativos para Node.js, Python, Go, Ruby e mais, sem modificar o código da aplicação.
Versionamento Secreto
Cada alteração a um segredo tem controlo de versões, permitindo a reversão para qualquer valor anterior quando uma implementação incorreta precisa de ser revertida rapidamente.
Suporte a pipeline CI/CD
Integrações nativas com GitHub Actions, GitLab CI, Docker e Kubernetes eliminam a necessidade de armazenar segredos como variáveis de pipeline em texto simples.
Por que executar Infisical na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.