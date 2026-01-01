O Infisical é uma plataforma de gestão de segredos de código aberto que substitui ficheiros .env dispersos e credenciais codificadas por uma única fonte de verdade auditável. Oferece uma interface web limpa, integrações CLI e SDK para armazenar, sincronizar e rodar segredos em ambientes de desenvolvimento, staging e produção, sem nunca enviar valores sensíveis para o controlo de código-fonte.

A auto-hospedagem do Infisical significa que as chaves de API, palavras-passe de base de dados e tokens de serviço nunca saem da sua própria infraestrutura. Obtém registos de auditoria completos, controlo de acesso baseado em funções e controlo de versões de segredos em hardware que controla — sem taxas por utilizador e sem risco de uma violação por terceiros expor as suas credenciais.