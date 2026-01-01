O StarRocks é um data warehouse analítico de próxima geração que oferece respostas a consultas em menos de um segundo através de uma arquitetura de processamento massivamente paralelo (MPP) e um motor de execução totalmente vetorizado. Concebido para análise em tempo real, análise multidimensional e cargas de trabalho altamente concorrentes, lida com conjuntos de dados de gigabytes a petabytes sem sacrificar a velocidade das consultas. Vistas materializadas inteligentes são atualizadas automaticamente na ingestão de dados e são selecionadas de forma transparente no momento da consulta, enquanto um otimizador baseado em custos totalmente personalizado garante planos de execução eficientes em junções e agregações complexas.

Compatível com o protocolo MySQL, o StarRocks conecta-se nativamente a ferramentas de BI como Apache Superset, Grafana e Tableau sem drivers adicionais. Suporta a consulta direta de data lakes externos, incluindo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e integra-se com Kafka, Flink e Spark para ingestão de streaming — tudo a partir de uma única instância autoalojada que controla totalmente.