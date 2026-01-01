Implemente StarRocks com instalação de um clique.
Base de dados analítica de alto desempenho projetada para consultas em menos de um segundo em dados à escala de petabytes.
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O que pode criar com StarRocks
O StarRocks é um data warehouse analítico de próxima geração que oferece respostas a consultas em menos de um segundo através de uma arquitetura de processamento massivamente paralelo (MPP) e um motor de execução totalmente vetorizado. Concebido para análise em tempo real, análise multidimensional e cargas de trabalho altamente concorrentes, lida com conjuntos de dados de gigabytes a petabytes sem sacrificar a velocidade das consultas. Vistas materializadas inteligentes são atualizadas automaticamente na ingestão de dados e são selecionadas de forma transparente no momento da consulta, enquanto um otimizador baseado em custos totalmente personalizado garante planos de execução eficientes em junções e agregações complexas.
Compatível com o protocolo MySQL, o StarRocks conecta-se nativamente a ferramentas de BI como Apache Superset, Grafana e Tableau sem drivers adicionais. Suporta a consulta direta de data lakes externos, incluindo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi, e integra-se com Kafka, Flink e Spark para ingestão de streaming — tudo a partir de uma única instância autoalojada que controla totalmente.
Principais características de StarRocks
Consultas em Subsegundo
Motor de execução vetorizado e otimizador inteligente baseado em custos oferecem análises em sub-segundos em conjuntos de dados massivos sem pré-agregação ou cubagem de dados.
Ingestão em Tempo Real
O modelo de Chave Primária suporta upserts de alto débito e consultas pontuais, permitindo a ingestão simultânea de dados e a execução de consultas em escala.
Consultas de Lago de Dados
Consultar tabelas Apache Hive, Iceberg, Delta Lake e Hudi diretamente utilizando catálogos externos – sem migração de dados ou pipelines ETL necessários.
MySQL Compatível
Ligue qualquer cliente MySQL, ferramenta de BI ou pipeline de dados diretamente ao StarRocks utilizando o protocolo MySQL padrão, sem drivers adicionais.
Vistas Materializadas
As vistas materializadas inteligentes atualizam-se automaticamente com as alterações dos dados e são reutilizadas de forma transparente no momento da consulta para acelerar dashboards e relatórios.
Por que executar StarRocks na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.