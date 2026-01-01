O Karakeep é um gestor de marcadores moderno e autoalojado, concebido para um arquivo abrangente de informações. Para além de guardar URLs, captura notas, imagens, PDFs e conteúdo de página completo com extração automática de metadados. A etiquetagem e sumarização com tecnologia de IA — através de modelos OpenAI ou Ollama locais — organiza a sua coleção automaticamente, enquanto a pesquisa de texto completo com tecnologia Meilisearch torna a recuperação instantânea, mesmo com milhares de itens guardados.

O autoalojamento do Karakeep no seu próprio VPS mantém o seu histórico de navegação e conteúdo guardado totalmente privados. Não há taxas por marcador, quotas de armazenamento ou acesso de terceiros aos seus dados. Extensões de navegador para Chrome e Firefox e aplicações móveis para iOS e Android mantêm tudo sincronizado em todos os seus dispositivos.