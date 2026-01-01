Implemente Karakeep com um clique.
Gestor de marcadores autoalojado com etiquetagem com tecnologia de IA, pesquisa de texto completo e arquivo de páginas para links, notas e PDFs.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Karakeep
O Karakeep é um gestor de marcadores moderno e autoalojado, concebido para um arquivo abrangente de informações. Para além de guardar URLs, captura notas, imagens, PDFs e conteúdo de página completo com extração automática de metadados. A etiquetagem e sumarização com tecnologia de IA — através de modelos OpenAI ou Ollama locais — organiza a sua coleção automaticamente, enquanto a pesquisa de texto completo com tecnologia Meilisearch torna a recuperação instantânea, mesmo com milhares de itens guardados.
O autoalojamento do Karakeep no seu próprio VPS mantém o seu histórico de navegação e conteúdo guardado totalmente privados. Não há taxas por marcador, quotas de armazenamento ou acesso de terceiros aos seus dados. Extensões de navegador para Chrome e Firefox e aplicações móveis para iOS e Android mantêm tudo sincronizado em todos os seus dispositivos.
Principais características de Karakeep
Marcação com tecnologia de IA
Etiquete e resuma automaticamente os itens guardados usando o OpenAI ou um modelo Ollama a ser executado localmente – não é necessária organização manual.
Pesquisa de texto completo
O Meilisearch indexa todo o conteúdo guardado, incluindo páginas arquivadas e PDFs, para que possa encontrar qualquer coisa na sua coleção em milissegundos.
Arquivamento de Página e OCR
Preserve o conteúdo completo da página mesmo que as fontes originais desapareçam, e extraia texto pesquisável de imagens usando OCR integrado.
Sincronização de Navegador e Telemóvel
Guarde marcadores com um clique a partir das extensões do Chrome ou Firefox, e aceda à sua coleção completa a partir das aplicações iOS e Android com sincronização automática.
Importação de Feed RSS
Importe automaticamente conteúdo de feeds RSS para coleções organizadas, mantendo a base de conhecimento atualizada sem gravação manual.
Por que executar Karakeep na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion