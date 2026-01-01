LanguageTool é um servidor de revisão de texto de código aberto abrangente que deteta erros de gramática, estilo, pontuação e ortografia em mais de 25 idiomas através de uma API HTTP RESTful simples. Vai muito além da verificação ortográfica básica para detetar problemas gramaticais complexos, tornando-o uma alternativa que respeita a privacidade aos serviços de gramática na nuvem como o Grammarly.

Este é um serviço apenas de API, sem uma interface de utilizador web tradicional. Os clientes — extensões de navegador, plugins do LibreOffice, editores de código e aplicações personalizadas — apontam para o seu URL de implementação e chamam diretamente o endpoint /v2/check. O autoalojamento significa que o conteúdo escrito nunca sai da sua infraestrutura, o que é essencial para documentos legais, médicos ou comerciais sensíveis.