Implemente o LanguageTool com instalação de um clique
Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomas, disponibilizado como uma API REST privada e autoalojada.
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O que pode criar com LanguageTool
LanguageTool é um servidor de revisão de texto de código aberto abrangente que deteta erros de gramática, estilo, pontuação e ortografia em mais de 25 idiomas através de uma API HTTP RESTful simples. Vai muito além da verificação ortográfica básica para detetar problemas gramaticais complexos, tornando-o uma alternativa que respeita a privacidade aos serviços de gramática na nuvem como o Grammarly.
Este é um serviço apenas de API, sem uma interface de utilizador web tradicional. Os clientes — extensões de navegador, plugins do LibreOffice, editores de código e aplicações personalizadas — apontam para o seu URL de implementação e chamam diretamente o endpoint /v2/check. O autoalojamento significa que o conteúdo escrito nunca sai da sua infraestrutura, o que é essencial para documentos legais, médicos ou comerciais sensíveis.
Principais características de LanguageTool
Suporte a 25+ Idiomas
Verifique a gramática e o estilo em inglês, espanhol, francês, alemão, português, holandês, polaco e muitos outros idiomas a partir de um único serviço.
Verificação Gramatical Profunda
Detetar erros gramaticais complexos, problemas de estilo e palavras confusas que os verificadores ortográficos simples não detetam.
Integração de API REST
Integre a verificação gramatical em qualquer aplicação, SGC ou editor com um endpoint HTTP /v2/check simples.
Modelos de Linguagem N-Gram
Ativar modelos de n-gramas opcionais para uma deteção significativamente melhorada de palavras e frases frequentemente confundidas.
Recursos Configuráveis
Ajuste o tamanho da heap Java na implementação para equilibrar o uso de memória com o débito para o volume de pedidos esperado.
Por que executar LanguageTool na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.