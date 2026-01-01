LobeChat é uma estrutura de chat de IA polida e de código aberto com mais de 75.000 estrelas no GitHub que oferece uma experiência semelhante ao ChatGPT, ao mesmo tempo que permite a ligação a qualquer fornecedor de LLM que escolha. Suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama e dezenas de outros — tudo a partir de uma interface unificada com gestão de conversas, plugins, carregamento de ficheiros e suporte de voz.

Autoalojar o LobeChat significa que as suas chaves de API permanecem na sua própria infraestrutura, os dados de conversação nunca são registados por uma plataforma de terceiros e um código de acesso mantém a sua instância privada. A arquitetura leve apenas de cliente não necessita de base de dados, funcionando eficientemente juntamente com outros serviços no mesmo VPS.