Implemente o LobeChat com instalação de um clique.
Moderna interface de chat de IA de código aberto com suporte para OpenAI, Anthropic, Ollama e mais de 20 outros fornecedores de LLM.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LobeChat
LobeChat é uma estrutura de chat de IA polida e de código aberto com mais de 75.000 estrelas no GitHub que oferece uma experiência semelhante ao ChatGPT, ao mesmo tempo que permite a ligação a qualquer fornecedor de LLM que escolha. Suporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama e dezenas de outros — tudo a partir de uma interface unificada com gestão de conversas, plugins, carregamento de ficheiros e suporte de voz.
Autoalojar o LobeChat significa que as suas chaves de API permanecem na sua própria infraestrutura, os dados de conversação nunca são registados por uma plataforma de terceiros e um código de acesso mantém a sua instância privada. A arquitetura leve apenas de cliente não necessita de base de dados, funcionando eficientemente juntamente com outros serviços no mesmo VPS.
Principais características de LobeChat
20+ Fornecedores de LLM
Ligue-se a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama e mais sem mudar de aplicações ou gerir interfaces separadas.
Ecossistema de plugins
Estenda o chat com pesquisa web, execução de código, geração de imagens e outras capacidades através do sistema de plugins integrado.
Suporte de Ficheiro e Visão
Carregue documentos e imagens para análise por modelos capazes de visão diretamente na conversa.
Assistentes de IA personalizados
Crie personas de IA reutilizáveis com prompts de sistema personalizados e parâmetros de modelo para tarefas ou fluxos de trabalho específicos.
Interações de voz
Utilize texto para fala e fala para texto para conversas em modo mãos-livres com qualquer fornecedor de LLM conectado.
Por que executar LobeChat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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