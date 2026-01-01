O Wanderer é uma base de dados de trilhos autoalojada e um rastreador de atividades ao ar livre para caminhantes, ciclistas, alpinistas e qualquer pessoa que explore a pé ou de bicicleta. Carregue trilhos GPX, registe cumes e pontos de passagem, explore perfis de elevação e visualize todos os seus trilhos num mapa interativo – no seu próprio servidor, sem subscrição ou partilha de dados com terceiros.

Armazenar os seus trilhos de forma privada num VPS significa que as suas rotas, localizações e histórico de atividades permanecem sob o seu controlo. O Wanderer integra-se com os serviços OpenStreetMap para geocodificação e roteamento, e o seu suporte multiutilizador torna-o um diário de bordo partilhado prático para clubes de trilhos, grupos de caminhada ou famílias que exploram o ar livre em conjunto.