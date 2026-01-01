Implemente Wanderer com instalação de um clique.
Base de dados de trilhos autoalojada e gestor de trilhos GPX para caminhantes, ciclistas e aventureiros ao ar livre.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Wanderer
O Wanderer é uma base de dados de trilhos autoalojada e um rastreador de atividades ao ar livre para caminhantes, ciclistas, alpinistas e qualquer pessoa que explore a pé ou de bicicleta. Carregue trilhos GPX, registe cumes e pontos de passagem, explore perfis de elevação e visualize todos os seus trilhos num mapa interativo – no seu próprio servidor, sem subscrição ou partilha de dados com terceiros.
Armazenar os seus trilhos de forma privada num VPS significa que as suas rotas, localizações e histórico de atividades permanecem sob o seu controlo. O Wanderer integra-se com os serviços OpenStreetMap para geocodificação e roteamento, e o seu suporte multiutilizador torna-o um diário de bordo partilhado prático para clubes de trilhos, grupos de caminhada ou famílias que exploram o ar livre em conjunto.
Principais características de Wanderer
Gestão de percursos GPX
Carregue e organize ficheiros GPX de qualquer dispositivo GPS ou aplicação para construir uma biblioteca pessoal de rotas e atividades registadas.
Mapas de trilhos interativos
Navegue por todos os seus trilhos num mapa interativo baseado em OpenStreetMap com filtros de distância, elevação e tipo de atividade.
Perfis de elevação
Consulte gráficos de elevação detalhados para cada trilho para compreender a subida, descida e dificuldade do terreno antes de partir.
Registos de cume e de pontos de passagem
Registe cumes, inícios de trilho e pontos de interesse ao longo de rotas para construir um diário de bordo pessoal de atividades ao ar livre pesquisável.
Partilha de trilhos multiutilizador
Partilhe coleções de trilhos com membros da família ou membros do clube para que todo o grupo possa aceder e contribuir para uma biblioteca comum.
Por que executar Wanderer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.