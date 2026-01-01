O Dragonfly é um armazenamento de dados moderno em memória, totalmente compatível com as APIs Redis e Memcached, o que significa que qualquer aplicação existente que utilize o Redis pode mudar para o Dragonfly alterando apenas a string de conexão. Construído de raiz para CPUs multi-core utilizando uma arquitetura thread-per-core sem partilha, o Dragonfly oferece até 25× mais débito do que o Redis no mesmo hardware, enquanto utiliza significativamente menos memória para o mesmo conjunto de dados.

O autoalojamento do Dragonfly oferece às suas aplicações uma cache de alto desempenho e um armazenamento de estrutura de dados sem custos por operação ou limites de conexão. A consola de administração HTTP integrada fornece métricas e diagnósticos do servidor acessíveis a partir de qualquer navegador, juntamente com total compatibilidade com o Redis CLI e todas as bibliotecas de cliente Redis.