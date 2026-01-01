Implemente o Dragonfly com instalação de um clique.
Armazenamento de dados em memória de alto desempenho, compatível com Redis, projetado para hardware moderno para oferecer até 25 vezes mais débito do que o Redis.
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O que pode criar com Dragonfly
O Dragonfly é um armazenamento de dados moderno em memória, totalmente compatível com as APIs Redis e Memcached, o que significa que qualquer aplicação existente que utilize o Redis pode mudar para o Dragonfly alterando apenas a string de conexão. Construído de raiz para CPUs multi-core utilizando uma arquitetura thread-per-core sem partilha, o Dragonfly oferece até 25× mais débito do que o Redis no mesmo hardware, enquanto utiliza significativamente menos memória para o mesmo conjunto de dados.
O autoalojamento do Dragonfly oferece às suas aplicações uma cache de alto desempenho e um armazenamento de estrutura de dados sem custos por operação ou limites de conexão. A consola de administração HTTP integrada fornece métricas e diagnósticos do servidor acessíveis a partir de qualquer navegador, juntamente com total compatibilidade com o Redis CLI e todas as bibliotecas de cliente Redis.
Principais características de Dragonfly
Compatível com a API Redis
Pode ser usado como um substituto do Redis – qualquer aplicação que utilize uma biblioteca cliente Redis funciona com o Dragonfly apenas alterando a string de conexão.
25× Débito do Redis
A arquitetura multi-threaded shared-nothing satura todos os núcleos de CPU, proporcionando até 25 vezes mais operações por segundo do que o Redis single-threaded no mesmo hardware.
Menor Utilização de Memória
Novas implementações de estruturas de dados reduzem o consumo de memória em até 30% em comparação com o Redis para o mesmo conjunto de dados, permitindo armazenar mais dados num VPS mais pequeno.
Consola de Administração integrada
A interface de administração HTTP na mesma porta fornece estatísticas do servidor, utilização da memória e diagnósticos acessíveis diretamente a partir de um navegador.
Memcached Compatível
Aceita comandos do protocolo de texto Memcached além dos comandos Redis, tornando-o um substituto direto para ambos os sistemas de cache em simultâneo.
Por que executar Dragonfly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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