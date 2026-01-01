ClassicPress é um fork do WordPress impulsionado pela comunidade que preserva o familiar editor clássico TinyMCE enquanto remove o editor de blocos Gutenberg e a sobrecarga de desempenho que este introduz. Mantém a compatibilidade com a maioria dos temas e plugins WordPress existentes, tornando-o um caminho de migração direto para sites e programadores que preferem um comportamento de SGC previsível e estável em vez de mudanças constantes na interface.

Alojar o ClassicPress no seu VPS dá-lhe controlo total sobre a configuração do PHP, otimização da base de dados e o tempo das atualizações – eliminando as restrições do alojamento WordPress gerido enquanto mantém o ecossistema WordPress que já conhece.