Implemente o ClassicPress com instalação de um clique.
Bifurcação do WordPress que mantém a experiência do editor clássico com estabilidade melhorada e sem a complexidade do Gutenberg.
Escolha um plano VPS para ClassicPress
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ClassicPress
ClassicPress é um fork do WordPress impulsionado pela comunidade que preserva o familiar editor clássico TinyMCE enquanto remove o editor de blocos Gutenberg e a sobrecarga de desempenho que este introduz. Mantém a compatibilidade com a maioria dos temas e plugins WordPress existentes, tornando-o um caminho de migração direto para sites e programadores que preferem um comportamento de SGC previsível e estável em vez de mudanças constantes na interface.
Alojar o ClassicPress no seu VPS dá-lhe controlo total sobre a configuração do PHP, otimização da base de dados e o tempo das atualizações – eliminando as restrições do alojamento WordPress gerido enquanto mantém o ecossistema WordPress que já conhece.
Principais características de ClassicPress
Editor Clássico Preservado
Mantém o editor TinyMCE que os utilizadores do WordPress conhecem, para que os criadores de conteúdo possam trabalhar produtivamente sem aprender uma nova interface baseada em blocos.
Compatibilidade de Plugins WordPress
Funciona com milhares de plugins e temas WordPress existentes, para que migre sem reconstruir o seu site ou substituir o seu conjunto de ferramentas existente.
Ciclos de Atualização Estáveis
O foco no suporte a longo prazo significa que as atualizações são previsíveis e compatíveis com versões anteriores, reduzindo o risco de os plugins deixarem de funcionar após uma atualização do núcleo.
Desempenho Melhorado
A remoção da sobrecarga de JavaScript do Gutenberg resulta em carregamentos de página mais rápidos e menor uso de recursos do servidor em comparação com instalações modernas equivalentes do WordPress.
Controlo total de personalização
Tipos de publicação personalizados, gestão de funções e suporte a temas-filho dão aos programadores a mesma flexibilidade que o WordPress, com uma base mais estável por baixo.
Por que executar ClassicPress na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.