O DOMjudge é um sistema de avaliação automatizado de código aberto e maduro para a realização de concursos de programação no estilo ICPC. Ele alimenta eventos regionais e finais mundiais do ICPC, cursos de programação universitários e competições online, fornecendo uma interface web para os concorrentes submeterem soluções e para os avaliadores e administradores gerirem problemas, linguagens, equipas e classificações em tempo real.

O autoalojamento do DOMjudge no próprio VPS mantém cada submissão, caso de teste e resultado de avaliação na infraestrutura que controla, sem taxas por concorrente e sem limites de upload impostos por um serviço alojado. O servidor é totalmente funcional por si só para configurar concursos, problemas e equipas, enquanto a avaliação de linguagens compiladas é realizada por trabalhadores judgehost isolados separados que pode anexar mais tarde.