Implemente o DOMjudge com instalação de um clique.
Juiz automatizado de concursos de programação de código aberto, utilizado para competições estilo ICPC com submissões, classificações e gestão de equipas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DOMjudge
O DOMjudge é um sistema de avaliação automatizado de código aberto e maduro para a realização de concursos de programação no estilo ICPC. Ele alimenta eventos regionais e finais mundiais do ICPC, cursos de programação universitários e competições online, fornecendo uma interface web para os concorrentes submeterem soluções e para os avaliadores e administradores gerirem problemas, linguagens, equipas e classificações em tempo real.
O autoalojamento do DOMjudge no próprio VPS mantém cada submissão, caso de teste e resultado de avaliação na infraestrutura que controla, sem taxas por concorrente e sem limites de upload impostos por um serviço alojado. O servidor é totalmente funcional por si só para configurar concursos, problemas e equipas, enquanto a avaliação de linguagens compiladas é realizada por trabalhadores judgehost isolados separados que pode anexar mais tarde.
Principais características de DOMjudge
Avaliação ao estilo ICPC
Implementa as regras utilizadas pelo ICPC International Collegiate Programming Contest, incluindo tempo de penalização, congelamento do placar, e categorias de veredito como Resposta Errada, Limite de Tempo e Erro de Execução.
Placares ao vivo
Os placares do público e do júri atualizam em tempo real à medida que as submissões chegam, com congelamento configurável perto do fim do concurso para finais dramáticos.
Gestão de equipas e concursos
Interface de utilizador web de administração para gerir concursos, equipas, utilizadores, afiliações, problemas, idiomas e esclarecimentos em múltiplos eventos paralelos.
Servidores de julgamento em sandbox
Trabalhadores judgehost implementáveis separadamente compilam e executam submissões em sandboxes isolados baseados em cgroup com limites rigorosos de CPU, memória e disco.
REST API e CLP
Uma API REST documentada, mais a integração com a especificação da API de Concurso, permite conectar quadros de pontuação externos, ferramentas de resolução e o ecossistema de ferramentas ICPC.
Suporte multilíngue
Vem com suporte de avaliação para C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go e muitas outras linguagens, com configuração completa de compilação e execução por linguagem.
Por que executar DOMjudge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.