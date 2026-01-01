Implemente o Errbit com instalação de um clique.
Capturador de erros autoalojado compatível com Airbrake para aplicações Ruby, Rails, Python, JavaScript e PHP.
Escolha um plano VPS para Errbit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Errbit
O Errbit é um rastreador de erros de código aberto construído para ser um substituto direto para a API do Airbrake. Qualquer notificador compatível com Airbrake — incluindo o gem oficial para Ruby e Rails, airbrake-js para o navegador e Node, e bibliotecas da comunidade para Python, PHP e muito mais — pode apontar para a sua instância Errbit em vez de um endpoint SaaS e começar imediatamente a transmitir exceções, rastreamentos de pilha e contexto de requisição para um painel unificado.
Alojar o Errbit num VPS mantém rastreamentos de pilha completos, detalhes de utilizador e despejos de parâmetros sob o seu controlo, em vez de entregar dados de produção sensíveis a um serviço de terceiros. O Errbit agrupa avisos duplicados em registos de erro únicos, suporta regras de notificação por aplicação e integra-se com GitHub, GitLab e outros rastreadores de problemas para que os erros fluam diretamente da produção para o seu fluxo de trabalho existente.
Principais características de Errbit
Airbrake API compatível
Aponte qualquer notificador Airbrake existente para o Errbit sem alterações no código — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP e bibliotecas da comunidade funcionam todos de imediato.
Agrupamento inteligente de erros
A identificação configurável desduplica exceções idênticas em implementações, ambientes e instâncias, para que atue sobre as causas raiz em vez de ruído repetido.
Isolamento de multi-aplicações
Monitorize erros de vários serviços numa única instância Errbit, com ambientes por aplicação, observadores, limiares de notificação e controlos de acesso.
Integração do gestor de problemas
Crie problemas no GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine e Trac diretamente a partir de um erro do Errbit para manter os erros de produção visíveis no seu fluxo de trabalho existente.
OAuth e início de sessão LDAP
Autentique utilizadores através do GitHub, Google ou LDAP e aprovisione contas a partir da sua organização GitHub sem gerir um arquivo de identidades separado.
Email e alertas de webhook
Notifique os observadores por email em limiares de ocorrência configuráveis e envie notificações para o Slack, HipChat, Campfire, ou webhooks personalizados para equipas com foco no chat.
Por que executar Errbit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.