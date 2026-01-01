Instale Headroom com um clique.
Proxy de compressão de contexto de código aberto que reduz o uso de tokens LLM em 60 – 95% para agentes de IA e ferramentas de codificação.
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O que pode criar com Headroom
Headroom é um middleware de compressão de contexto de código aberto para agentes de IA e aplicações alimentadas por LLM. Implementado como um proxy transparente, situa-se entre o seu agente e qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, comprimindo automaticamente saídas de ferramentas, registos, blocos RAG, ficheiros e histórico de conversação — reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem perda de precisão na resposta.
Headroom integra-se nativamente com Claude Code, Cursor e outras ferramentas compatíveis com MCP através da sua interface de servidor MCP integrada. O autoalojamento no seu VPS elimina a exposição de dados a terceiros e dá-lhe controlo total sobre qual backend de IA os seus agentes se conectam.
Principais características de Headroom
Grandes Poupanças de Token
Comprime as saídas da ferramenta, os registos e o histórico de conversas antes de enviar para o LLM, reduzindo a utilização de tokens em 60–95% sem sacrificar a precisão.
Proxy Sem Código
Atua como um proxy de substituição direta entre o seu agente e qualquer API compatível com OpenAI – não são necessárias alterações no SDK para começar a poupar tokens imediatamente.
Desduplicação de Contexto
Desduplica automaticamente o contexto partilhado entre Claude, Codex, Gemini e outros agentes em execução na mesma sessão.
Suporte do servidor MCP
Expõe ferramentas de compressão como endpoints MCP, integrando-se nativamente com Claude Code, Cursor e qualquer agente de codificação compatível com MCP.
Roteamento de Backend Personalizado
Encaminha pedidos para qualquer backend compatível com OpenAI ao configurar uma única variável de ambiente – não são necessárias alterações no código do agente.
Por que executar Headroom na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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