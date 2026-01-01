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Proxy de compressão de contexto de código aberto que reduz o uso de tokens LLM em 60 – 95% para agentes de IA e ferramentas de codificação.

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Headroom

Headroom é um middleware de compressão de contexto de código aberto para agentes de IA e aplicações alimentadas por LLM. Implementado como um proxy transparente, situa-se entre o seu agente e qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, comprimindo automaticamente saídas de ferramentas, registos, blocos RAG, ficheiros e histórico de conversação — reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem perda de precisão na resposta.

Headroom integra-se nativamente com Claude Code, Cursor e outras ferramentas compatíveis com MCP através da sua interface de servidor MCP integrada. O autoalojamento no seu VPS elimina a exposição de dados a terceiros e dá-lhe controlo total sobre qual backend de IA os seus agentes se conectam.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Headroom

Grandes Poupanças de Token

Comprime as saídas da ferramenta, os registos e o histórico de conversas antes de enviar para o LLM, reduzindo a utilização de tokens em 60–95% sem sacrificar a precisão.

Proxy Sem Código

Atua como um proxy de substituição direta entre o seu agente e qualquer API compatível com OpenAI – não são necessárias alterações no SDK para começar a poupar tokens imediatamente.

Desduplicação de Contexto

Desduplica automaticamente o contexto partilhado entre Claude, Codex, Gemini e outros agentes em execução na mesma sessão.

Suporte do servidor MCP

Expõe ferramentas de compressão como endpoints MCP, integrando-se nativamente com Claude Code, Cursor e qualquer agente de codificação compatível com MCP.

Roteamento de Backend Personalizado

Encaminha pedidos para qualquer backend compatível com OpenAI ao configurar uma única variável de ambiente – não são necessárias alterações no código do agente.

Por que executar Headroom na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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