Headroom é um middleware de compressão de contexto de código aberto para agentes de IA e aplicações alimentadas por LLM. Implementado como um proxy transparente, situa-se entre o seu agente e qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, comprimindo automaticamente saídas de ferramentas, registos, blocos RAG, ficheiros e histórico de conversação — reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem perda de precisão na resposta.

Headroom integra-se nativamente com Claude Code, Cursor e outras ferramentas compatíveis com MCP através da sua interface de servidor MCP integrada. O autoalojamento no seu VPS elimina a exposição de dados a terceiros e dá-lhe controlo total sobre qual backend de IA os seus agentes se conectam.