Implemente o Open Archiver com instalação de um clique.
Arquivamento de e-mail de código aberto de nível de conformidade para Gmail, Microsoft 365, IMAP e importações PST com pesquisa de texto completo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Archiver
O Open Archiver é uma plataforma de arquivo de e-mail autoalojada e de nível de conformidade que ingere mensagens do Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos e ficheiros PST ou MBOX em massa para um arquivo local à prova de adulteração. Os e-mails são armazenados no formato .eml padrão, desduplicados, encriptados em repouso e indexados pelo Meilisearch com o Apache Tika a analisar anexos para que cada palavra dentro de PDFs, documentos Word e folhas de cálculo se torne instantaneamente pesquisável.
O autoalojamento do Open Archiver mantém cada mensagem, anexo e registo de acesso na sua própria infraestrutura, enquanto ainda cumpre os requisitos de retenção, suspensão legal e auditoria dos quais as indústrias regulamentadas dependem. Os hashes de ficheiros detetam adulterações, as políticas de retenção automatizam a gestão do ciclo de vida e um registo de auditoria imutável regista cada acesso.
Principais características de Open Archiver
Ingestão universal de email
Ligue-se a Gmail, Microsoft 365, caixas de correio IMAP genéricas, ficheiros PST, ficheiros MBOX, ou exportações .eml compactadas para migrações únicas e sincronização contínua em tempo real.
Pesquisar nos anexos
Meilisearch indexa cada corpo de email enquanto Apache Tika extrai texto de anexos PDF, DOCX, XLSX e outros, para que as pesquisas abranjam o conteúdo dos documentos.
Armazenamento inviolável
Cada email e anexo arquivado é feito hash na ingestão, encriptado em repouso e verificado com um relatório de integridade para que qualquer modificação seja imediatamente detetada.
Retenção e registo de auditoria
Políticas de retenção granulares automatizam a gestão do ciclo de vida, enquanto um registo de auditoria imutável regista quem acedeu a que mensagens e quando para relatórios de conformidade.
Armazenamento conectável
Armazene emails arquivados no sistema de ficheiros local do VPS ou em qualquer backend de armazenamento de objetos compatível com S3, como AWS S3 ou MinIO, sem alterar a implementação.
Reconstrução de fio
A descoberta de conversas agrupa respostas e reencaminhamentos em tópicos completos para que os investigadores possam rever o contexto completo de qualquer mensagem numa única vista.
Por que executar Open Archiver na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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