O Open Archiver é uma plataforma de arquivo de e-mail autoalojada e de nível de conformidade que ingere mensagens do Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos e ficheiros PST ou MBOX em massa para um arquivo local à prova de adulteração. Os e-mails são armazenados no formato .eml padrão, desduplicados, encriptados em repouso e indexados pelo Meilisearch com o Apache Tika a analisar anexos para que cada palavra dentro de PDFs, documentos Word e folhas de cálculo se torne instantaneamente pesquisável.

O autoalojamento do Open Archiver mantém cada mensagem, anexo e registo de acesso na sua própria infraestrutura, enquanto ainda cumpre os requisitos de retenção, suspensão legal e auditoria dos quais as indústrias regulamentadas dependem. Os hashes de ficheiros detetam adulterações, as políticas de retenção automatizam a gestão do ciclo de vida e um registo de auditoria imutável regista cada acesso.