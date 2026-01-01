Implemente Speakr com instalação de um clique.
Plataforma de transcrição de IA autoalojada que transforma áudio falado em conhecimento pesquisável e organizado.
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O que pode criar com Speakr
Speakr é uma plataforma de transcrição de IA e anotações auto-hospedada, projetada para capturar, transcrever e dar sentido ao seu conteúdo de áudio. Suporta múltiplos backends de transcrição — incluindo WhisperX, OpenAI e Mistral — dando-lhe a flexibilidade de escolher processamento local ou baseado na nuvem. A diarização de oradores, perfis de voz e resumos gerados por IA ajudam a extrair insights de reuniões, entrevistas e palestras.
Com suporte multiutilizador, OIDC SSO, uma API REST com webhooks e integrações para n8n, Zapier e Make, o Speakr integra-se naturalmente nos fluxos de trabalho da equipa. Alojá-lo por si mantém todas as gravações e transcrições sob o seu controlo total.
Principais características de Speakr
Backends de Transcrição Flexíveis
Ligue-se a WhisperX, OpenAI, Mistral, ou qualquer serviço ASR compatível para satisfazer os seus requisitos de privacidade e precisão.
Diarização de Locutor
Identificar e rotular automaticamente oradores individuais em gravações, com suporte de perfil de voz ao utilizar o WhisperX.
Resumos e Pesquisa de IA
Gere resumos automáticos e utilize o Modo de Consulta Semântica para procurar significado em toda a biblioteca de transcrições.
Multiutilizador e SSO
Apoie múltiplos utilizadores com partilha granular, ligações públicas e OIDC SSO, incluindo Keycloak, Azure AD, Google e Auth0.
Integrações de Fluxo de Trabalho
Acione a automação subsequente através de REST API e webhooks, com conectores prontos a usar para n8n, Zapier e Make.
Por que executar Speakr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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