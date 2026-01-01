GreptimeDB é uma base de dados de observabilidade de código aberto, construída em Rust, que armazena métricas, registos e rastreios como eventos amplos num único motor colunar. Uma única base de dados substitui o trio típico de Prometheus, Loki e Elasticsearch, permitindo-lhe fazer JOIN entre sinais em SQL e servir dashboards, alertas e agentes de IA a partir de um único backend em vez de três.

A auto-hospedagem do GreptimeDB no seu próprio VPS mantém a telemetria de alta cardinalidade sob o seu controlo, sem faturação SaaS por ponto de dados, e a mesma instância comunica com o Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e o protocolo de linha InfluxDB — para que os coletores e dashboards existentes se conectem sem reescritas.