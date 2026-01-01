Implemente GreptimeDB com instalação de um clique.
Base de dados de observabilidade unificada de código aberto para métricas, registos e rastreios com SQL e PromQL num único motor.
Escolha um plano VPS para GreptimeDB
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GreptimeDB
GreptimeDB é uma base de dados de observabilidade de código aberto, construída em Rust, que armazena métricas, registos e rastreios como eventos amplos num único motor colunar. Uma única base de dados substitui o trio típico de Prometheus, Loki e Elasticsearch, permitindo-lhe fazer JOIN entre sinais em SQL e servir dashboards, alertas e agentes de IA a partir de um único backend em vez de três.
A auto-hospedagem do GreptimeDB no seu próprio VPS mantém a telemetria de alta cardinalidade sob o seu controlo, sem faturação SaaS por ponto de dados, e a mesma instância comunica com o Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e o protocolo de linha InfluxDB — para que os coletores e dashboards existentes se conectem sem reescritas.
Principais características de GreptimeDB
Modelo de dados unificado
Armazene métricas, registos e rastreios como eventos amplos com carimbo de data/hora num motor colunar e associe entre sinais com SQL simples.
SQL e PromQL
Consulte os mesmos dados com SQL para análise e PromQL para regras de alerta do Grafana — sem necessidade de uma camada de consulta separada ou de um nível de tradução.
OpenTelemetry Nativo
Ingira OTLP para métricas, registos e rastreios diretamente, sem sidecars de exportação ou SDKs específicos do fornecedor entre os seus serviços e a base de dados.
Amplo suporte de protocolo
Aceita escrita remota Prometheus, protocolo de linha InfluxDB, push Loki, e clientes MySQL ou PostgreSQL na mesma instância para migrações diretas.
Painel de controlo web integrado
Explore tabelas, execute consultas SQL e PromQL e inspecione o estado do cluster a partir de uma interface web integrada sem instalar um frontend separado.
Armazenamento de objetos pronto
Configure S3, GCS ou Azure Blob como armazenamento principal com uma cache de disco local para reduzir o custo de retenção a longo prazo em telemetria de alto volume.
Por que executar GreptimeDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.