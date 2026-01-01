Instale o Directus com um clique.
SGC headless de código aberto que encapsula qualquer base de dados SQL com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Directus
Directus é um CMS headless flexível e de código aberto que se baseia em qualquer base de dados SQL e fornece instantaneamente uma API REST e GraphQL dinâmica, juntamente com uma interface de administração intuitiva. Ao contrário das plataformas de SGC que impõem estruturas de conteúdo rígidas, o Directus permite modelar os dados exatamente da forma que a sua aplicação precisa — e depois gera uma API completa automaticamente, sem necessidade de código.
O autoalojamento do Directus no seu próprio VPS mantém o seu conteúdo, ativos de multimédia e dados de utilizador completamente sob o seu controlo. Evita preços por utilizador, limites de taxa da API e o risco de dependência de fornecedor, enquanto ganha a flexibilidade de estender a plataforma com extensões personalizadas, webhooks e integrações adaptadas ao seu fluxo de trabalho.
Principais características de Directus
APIs autogeradas
Cada modelo de dados que cria produz instantaneamente endpoints REST e GraphQL, eliminando o trabalho manual de desenvolvimento de API.
Interface administrativa intuitiva
Utilizadores não técnicos podem gerir conteúdo, multimédia e dados estruturados através de uma interface polida sem tocar em código.
Permissões baseadas em função
Defina regras de acesso granular por função, coleção e campo para controlar exatamente quem pode ler ou escrever que dados.
Subscrições em tempo real
As subscrições baseadas em WebSocket permitem que as aplicações cliente reajam a alterações de dados instantaneamente, sem polling.
Arquitetura extensível
Hooks personalizados, módulos e componentes de exibição permitem adaptar o Directus a qualquer fluxo de trabalho de conteúdo ou requisito de integração.
Por que executar Directus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.