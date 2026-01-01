Directus é um CMS headless flexível e de código aberto que se baseia em qualquer base de dados SQL e fornece instantaneamente uma API REST e GraphQL dinâmica, juntamente com uma interface de administração intuitiva. Ao contrário das plataformas de SGC que impõem estruturas de conteúdo rígidas, o Directus permite modelar os dados exatamente da forma que a sua aplicação precisa — e depois gera uma API completa automaticamente, sem necessidade de código.

O autoalojamento do Directus no seu próprio VPS mantém o seu conteúdo, ativos de multimédia e dados de utilizador completamente sob o seu controlo. Evita preços por utilizador, limites de taxa da API e o risco de dependência de fornecedor, enquanto ganha a flexibilidade de estender a plataforma com extensões personalizadas, webhooks e integrações adaptadas ao seu fluxo de trabalho.