Scrypted é uma plataforma de integração de vídeo doméstico de código aberto e um gravador de vídeo em rede (NVR) que unifica câmaras IP em ecossistemas de casa inteligente, incluindo HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant. A sua transcodificação acelerada por hardware e arquitetura de plugin oferecem transmissões ao vivo de baixa latência e gravações 24/7 fiáveis, sem dependência de fornecedor.

O plugin NVR do Scrypted adiciona gravação contínua com deteções inteligentes alimentadas por IA, alertas de movimento instantâneos e uma aplicação móvel e de desktop polida para monitorização remota. O autoalojamento no seu VPS dá-lhe total propriedade das suas filmagens e elimina as taxas de subscrição contínuas da cloud.