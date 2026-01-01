Implemente o Scrypted com instalação de um clique.
Plataforma de integração de vídeo doméstico de alto desempenho e NVR com detecções inteligentes alimentadas por IA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Scrypted
Scrypted é uma plataforma de integração de vídeo doméstico de código aberto e um gravador de vídeo em rede (NVR) que unifica câmaras IP em ecossistemas de casa inteligente, incluindo HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant. A sua transcodificação acelerada por hardware e arquitetura de plugin oferecem transmissões ao vivo de baixa latência e gravações 24/7 fiáveis, sem dependência de fornecedor.
O plugin NVR do Scrypted adiciona gravação contínua com deteções inteligentes alimentadas por IA, alertas de movimento instantâneos e uma aplicação móvel e de desktop polida para monitorização remota. O autoalojamento no seu VPS dá-lhe total propriedade das suas filmagens e elimina as taxas de subscrição contínuas da cloud.
Principais características de Scrypted
Integração de Casa Inteligente
Transmita câmaras para o HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant simultaneamente a partir de uma única plataforma unificada.
Gravação NVR 24/7
Grave todas as câmaras 24 horas por dia com o plugin Scrypted NVR e explore as gravações através de uma navegação intuitiva na linha do tempo.
Deteções Inteligentes de IA
Receba alertas inteligentes de movimento, pessoas, veículos e animais, alimentados por modelos de aprendizagem automática no dispositivo.
Aceleração de Hardware
Aproveitar a descodificação de vídeo acelerada por GPU ou hardware para transmissões fluidas e de baixa latência com sobrecarga mínima da CPU.
Ecossistema de Plugins
Amplie a funcionalidade com centenas de plugins da comunidade que suportam câmaras, fechaduras, sensores e dispositivos de casa inteligente.
Por que executar Scrypted na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.