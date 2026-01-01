Implemente Crucix com instalação de um clique.
Plataforma de inteligência OSINT que agrega 27 fontes de dados globais em tempo real num painel 3D unificado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Crucix
O Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) que consolida dados de 27 fontes públicas — incluindo imagens de satélite NASA FIRMS, rastreamento AIS marítimo, dados de conflito ACLED, indicadores económicos FRED e feeds de sentimento social — num único dashboard em tempo real que apresenta um globo 3D alimentado por WebGL. Os dados são atualizados automaticamente a cada 15 minutos, proporcionando uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.
A plataforma entrega alertas de vários níveis (FLASH, PRIORIDADE, ROTINA) via Telegram e Discord, ideias de negociação geradas por LLM e comandos de bot bidirecionais para briefings sob demanda. Alojar o Crucix no seu VPS mantém todas as chaves API e arquivos de inteligência na sua própria infraestrutura, garante a recolha ininterrupta de dados e dá-lhe controlo total sobre a retenção e o acesso.
Principais características de Crucix
27 Fontes OSINT
Agrega dados de satélite, marítimos, de aviação, de conflito, económicos e de sentimento social em paralelo, com degradação gradual quando qualquer fonte não está disponível.
Visualização de Globo 3D
O globo com tecnologia WebGL sobrepõe eventos geograficamente, facilitando a correlação de incidentes entre regiões num relance.
Sistema de Alerta Multi-camadas
Entrega alertas FLASH, PRIORITÁRIOS e ROTINEIROS via Telegram e Discord para que os desenvolvimentos críticos cheguem imediatamente.
Análise de Inteligência de LLM
Integra-se com Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini e outros fornecedores para gerar ideias de negociação e resumos de sinais inteligentes a partir de dados recolhidos.
Comandos Bidirecionais do Bot
Solicite verificações de estado a pedido, ative varreduras manuais e receba relatórios diretamente através de comandos de bot do Telegram ou Discord.
Por que executar Crucix na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.