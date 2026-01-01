O Crucix é uma plataforma OSINT (Open Source Intelligence) que consolida dados de 27 fontes públicas — incluindo imagens de satélite NASA FIRMS, rastreamento AIS marítimo, dados de conflito ACLED, indicadores económicos FRED e feeds de sentimento social — num único dashboard em tempo real que apresenta um globo 3D alimentado por WebGL. Os dados são atualizados automaticamente a cada 15 minutos, proporcionando uma consciência situacional contínua sem intervenção manual.

A plataforma entrega alertas de vários níveis (FLASH, PRIORIDADE, ROTINA) via Telegram e Discord, ideias de negociação geradas por LLM e comandos de bot bidirecionais para briefings sob demanda. Alojar o Crucix no seu VPS mantém todas as chaves API e arquivos de inteligência na sua própria infraestrutura, garante a recolha ininterrupta de dados e dá-lhe controlo total sobre a retenção e o acesso.