Implemente o LakeFS com instalação de um clique.
Controlo de versões de código aberto, semelhante ao Git, para o seu lago de dados, que introduz ramificação e commit para armazenamento de objetos.
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O que pode criar com LakeFS
LakeFS é uma plataforma de versionamento de dados de código aberto que aplica fluxos de trabalho semelhantes ao Git a data lakes. Permite às equipas criar branches para experimentação de dados isolada, fazer commit de snapshots reproduzíveis e unir alterações atomicamente — tudo sem duplicar dados. O LakeFS funciona nativamente com AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage, enquanto expõe uma API totalmente compatível com S3, para que as ferramentas existentes não exijam modificação.
A auto-hospedagem do LakeFS no seu VPS oferece às equipas de dados e ML controlo total sobre a sua infraestrutura de versionamento de dados. Quer precise de experiências de machine learning reproduzíveis, ambientes de staging seguros para pipelines ETL, ou a capacidade de reverter ingestões de dados incorretas, o LakeFS traz a mesma confiança às operações de dados que o Git traz ao código.
Principais características de LakeFS
Ramificação de dados tipo Git
Crie ramificações de dados isoladas para experimentação ou staging sem duplicar objetos, utilizando ramificação de cópia zero apenas com base em metadados.
Commits reproduzíveis
Registe instantâneos de dados a qualquer momento para que as experiências de aprendizagem automática e as execuções de pipeline possam ser reproduzidas exatamente a partir de um estado de dados conhecido.
Fusões Atómicas
Fundir ramos de dados para o ramo principal atomicamente, garantindo que os consumidores a jusante vejam sempre um conjunto de dados consistente e completo.
API compatível com S3
LakeFS expõe um endpoint totalmente compatível com S3, para que Spark, Pandas e outras ferramentas se conectem sem quaisquer alterações no código.
Reversão de dados
Reverta instantaneamente para qualquer commit anterior para recuperar de eliminações acidentais ou de uma ingestão de dados incorreta em segundos.
Por que executar LakeFS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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