LakeFS é uma plataforma de versionamento de dados de código aberto que aplica fluxos de trabalho semelhantes ao Git a data lakes. Permite às equipas criar branches para experimentação de dados isolada, fazer commit de snapshots reproduzíveis e unir alterações atomicamente — tudo sem duplicar dados. O LakeFS funciona nativamente com AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage, enquanto expõe uma API totalmente compatível com S3, para que as ferramentas existentes não exijam modificação.

A auto-hospedagem do LakeFS no seu VPS oferece às equipas de dados e ML controlo total sobre a sua infraestrutura de versionamento de dados. Quer precise de experiências de machine learning reproduzíveis, ambientes de staging seguros para pipelines ETL, ou a capacidade de reverter ingestões de dados incorretas, o LakeFS traz a mesma confiança às operações de dados que o Git traz ao código.