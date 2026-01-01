Implemente o XBackBone com instalação de um clique.
Servidor de partilha de ficheiros e capturas de ecrã leve e autoalojado com suporte total para ShareX, ScreenCloud e Flameshot.
Escolha um plano VPS para XBackBone
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com XBackBone
O XBackBone é um gestor de ficheiros PHP leve e um alojamento de imagens concebido com base no popular fluxo de trabalho de carregamento do ShareX. Arraste uma captura de ecrã ou ficheiro para o ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou qualquer cliente compatível) e o XBackBone aloja-o instantaneamente através de um URL curto partilhável — com pré-visualização de markdown, renderização de texto puro, vista de galeria e quotas por utilizador incorporadas.
Alojar o XBackBone num VPS substitui alojamentos de imagens comerciais e serviços de pastebin por uma infraestrutura que controla totalmente. Contas multiutilizador, permissões baseadas em funções e integração OAuth incorporada tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas que pretendem um ponto de extremidade privado para capturas de ecrã e carregamento de ficheiros.
Principais características de XBackBone
Carregamentos nativos do ShareX
Arraste ficheiros para o ShareX, ScreenCloud ou Flameshot e o XBackBone aloja-os instantaneamente através da API de carregamento padrão.
Galeria e pré-visualizações
Visualização de galeria no navegador com miniaturas geradas automaticamente, além da renderização incorporada para imagens, vídeo, áudio e conteúdo Markdown.
Contas multiutilizador
Contas por utilizador com permissões baseadas em funções e quotas individuais permitem que equipas ou famílias partilhem um servidor sem cruzar bibliotecas.
Ligações públicas e privadas
Cada carregamento gera um URL curto com proteção por palavra-passe opcional, expiração e modos de acesso único para conteúdo sensível.
Suporte para OAuth e SSO
A integração OAuth integrada com Google, Discord e GitLab elimina a gestão separada de contas para equipas já presentes nessas plataformas.
Por que executar XBackBone na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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