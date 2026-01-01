O XBackBone é um gestor de ficheiros PHP leve e um alojamento de imagens concebido com base no popular fluxo de trabalho de carregamento do ShareX. Arraste uma captura de ecrã ou ficheiro para o ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou qualquer cliente compatível) e o XBackBone aloja-o instantaneamente através de um URL curto partilhável — com pré-visualização de markdown, renderização de texto puro, vista de galeria e quotas por utilizador incorporadas.

Alojar o XBackBone num VPS substitui alojamentos de imagens comerciais e serviços de pastebin por uma infraestrutura que controla totalmente. Contas multiutilizador, permissões baseadas em funções e integração OAuth incorporada tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas que pretendem um ponto de extremidade privado para capturas de ecrã e carregamento de ficheiros.