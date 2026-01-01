Implemente Cerbos com instalação de um clique.
Serviço de autorização de código aberto e independente da linguagem para escrever políticas de controlo de acesso sensíveis ao contexto como código.
Escolha um plano VPS para Cerbos
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cerbos
O Cerbos é um ponto de decisão de políticas autoalojado que desacopla a lógica de autorização do código da aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, define políticas de recursos e de principais como ficheiros YAML com controlo de versão, e o Cerbos responde a questões de autorização através de uma API REST e gRPC com tempos de resposta de sub-milissegundos.
Alojar o Cerbos no seu próprio VPS mantém cada decisão de autorização e registo de auditoria inteiramente dentro da infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais utilizadores estão a aceder a quais recursos. As políticas residem juntamente com o código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados, e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar os serviços.
Principais características de Cerbos
Política como código
Definir regras de acesso em ficheiros YAML com controlo de versões, com histórico Git completo, revisão de código e validação CI/CD, em vez de tabelas de base de dados escondidas dentro da sua aplicação.
Independente de idioma
Chame o Cerbos através de REST ou gRPC a partir de qualquer linguagem com clientes SDK oficiais para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.
Decisões sensíveis ao contexto
Avalie permissões contra atributos do utilizador, do recurso e do ambiente — incluindo declarações JWT — para expressar regras granulares para além de atribuições de funções estáticas.
Latência sub-milissegundo
As políticas são compiladas num motor de decisão em memória, para que as verificações retornem em bem menos de um milissegundo e escalem horizontalmente sem um salto de base de dados.
Registo de auditoria integrado
Cada decisão de autorização pode ser registada com o contexto completo do pedido e da resposta para relatórios de conformidade e depuração de políticas a posteriori.
Por que executar Cerbos na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.