O Cerbos é um ponto de decisão de políticas autoalojado que desacopla a lógica de autorização do código da aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, define políticas de recursos e de principais como ficheiros YAML com controlo de versão, e o Cerbos responde a questões de autorização através de uma API REST e gRPC com tempos de resposta de sub-milissegundos.

Alojar o Cerbos no seu próprio VPS mantém cada decisão de autorização e registo de auditoria inteiramente dentro da infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais utilizadores estão a aceder a quais recursos. As políticas residem juntamente com o código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados, e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar os serviços.