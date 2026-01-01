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Acesso rápido aos registos do contentor
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Cerbos

O Cerbos é um ponto de decisão de políticas autoalojado que desacopla a lógica de autorização do código da aplicação. Em vez de espalhar verificações de permissão por vários serviços, define políticas de recursos e de principais como ficheiros YAML com controlo de versão, e o Cerbos responde a questões de autorização através de uma API REST e gRPC com tempos de resposta de sub-milissegundos.

Alojar o Cerbos no seu próprio VPS mantém cada decisão de autorização e registo de auditoria inteiramente dentro da infraestrutura — nenhum serviço de terceiros vê quais utilizadores estão a aceder a quais recursos. As políticas residem juntamente com o código, integram-se com qualquer linguagem através de clientes SDK gerados, e podem ser recarregadas em tempo de execução sem reiniciar os serviços.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Cerbos

Política como código

Definir regras de acesso em ficheiros YAML com controlo de versões, com histórico Git completo, revisão de código e validação CI/CD, em vez de tabelas de base de dados escondidas dentro da sua aplicação.

Independente de idioma

Chame o Cerbos através de REST ou gRPC a partir de qualquer linguagem com clientes SDK oficiais para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.

Decisões sensíveis ao contexto

Avalie permissões contra atributos do utilizador, do recurso e do ambiente — incluindo declarações JWT — para expressar regras granulares para além de atribuições de funções estáticas.

Latência sub-milissegundo

As políticas são compiladas num motor de decisão em memória, para que as verificações retornem em bem menos de um milissegundo e escalem horizontalmente sem um salto de base de dados.

Registo de auditoria integrado

Cada decisão de autorização pode ser registada com o contexto completo do pedido e da resposta para relatórios de conformidade e depuração de políticas a posteriori.

Por que executar Cerbos na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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