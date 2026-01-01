Implemente o GLPI com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de ativos de TI e de apoio técnico de código aberto para o acompanhamento de infraestrutura e a gestão de tickets de suporte.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GLPI
O GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) é uma plataforma abrangente de Gestão de Serviços de TI de código aberto que combina inventário de ativos, gestão de tickets de suporte, rastreamento de licenças de software e gestão de mudanças numa única aplicação web. Suporta mais de 70 idiomas e um ecossistema de plugins com mais de 150 extensões, adaptando-se a operações de TI de qualquer dimensão.
O autoalojamento do GLPI no seu VPS elimina os custos de licenciamento por utilizador e mantém os dados sensíveis da infraestrutura de TI sob controlo organizacional. Esta implementação inclui o MariaDB para armazenamento fiável. Após a implementação, complete o assistente de configuração no seu navegador utilizando as credenciais da base de dados apresentadas durante o processo de implementação.
Principais características de GLPI
Inventário de ativos de TI
Monitorize servidores, estações de trabalho, dispositivos móveis, equipamento de rede e licenças de software num inventário centralizado com descoberta automática.
Gestão de tickets de suporte
Gerir pedidos de utilizador, incidentes e pedidos de alteração com fluxos de trabalho personalizáveis, monitorização de SLA e notificações por email.
Gestão de licenças de software
Monitorize a utilização de licenças, acompanhe a conformidade e otimize os custos de software em toda a sua organização.
Base de conhecimento
Documente soluções e crie recursos de autoatendimento para que os utilizadores possam resolver problemas comuns sem abrir tickets.
Mercado de plugins
Estenda o GLPI com mais de 150 plugins da comunidade, abrangendo integrações, relatórios e fluxos de trabalho ITSM especializados.
Por que executar GLPI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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