O GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) é uma plataforma abrangente de Gestão de Serviços de TI de código aberto que combina inventário de ativos, gestão de tickets de suporte, rastreamento de licenças de software e gestão de mudanças numa única aplicação web. Suporta mais de 70 idiomas e um ecossistema de plugins com mais de 150 extensões, adaptando-se a operações de TI de qualquer dimensão.

O autoalojamento do GLPI no seu VPS elimina os custos de licenciamento por utilizador e mantém os dados sensíveis da infraestrutura de TI sob controlo organizacional. Esta implementação inclui o MariaDB para armazenamento fiável. Após a implementação, complete o assistente de configuração no seu navegador utilizando as credenciais da base de dados apresentadas durante o processo de implementação.