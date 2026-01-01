Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
Escolha um plano VPS para Whoogle Search
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Principais características de Whoogle Search
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
Por que executar Whoogle Search na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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