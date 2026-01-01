Zenfeed é um centro de informações de IA de código aberto que combina um leitor de RSS clássico com um secretário LLM pessoal. Em vez de se afogar em feeds brutos, cada artigo é passado por um pipeline configurável que resume o conteúdo, o classifica com prompts personalizados e o incorpora num índice semântico que pode consultar em linguagem natural. As regras de monitorização transformam tópicos arbitrários em tarefas recorrentes que entregam briefings agendados, resumos de monitorização ou notificações de webhook quando o conteúdo correspondente aparece.

Autoalojar o Zenfeed no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, histórico de leitura e a sua chave API LLM numa infraestrutura que controla. O modelo agrupa a interface web, o motor zenfeed com armazenamento persistente e uma instância privada do RSSHub para que possa subscrever milhares de fontes que não expõem feeds RSS nativos.