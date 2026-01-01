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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Zenfeed

Zenfeed é um centro de informações de IA de código aberto que combina um leitor de RSS clássico com um secretário LLM pessoal. Em vez de se afogar em feeds brutos, cada artigo é passado por um pipeline configurável que resume o conteúdo, o classifica com prompts personalizados e o incorpora num índice semântico que pode consultar em linguagem natural. As regras de monitorização transformam tópicos arbitrários em tarefas recorrentes que entregam briefings agendados, resumos de monitorização ou notificações de webhook quando o conteúdo correspondente aparece.

Autoalojar o Zenfeed no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, histórico de leitura e a sua chave API LLM numa infraestrutura que controla. O modelo agrupa a interface web, o motor zenfeed com armazenamento persistente e uma instância privada do RSSHub para que possa subscrever milhares de fontes que não expõem feeds RSS nativos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Zenfeed

Resumos de IA

Cada artigo é processado por um LLM que produz um resumo conciso para que possa analisar dezenas de fontes em minutos em vez de horas.

Pesquisa semântica

Um índice de incorporação permite consultar o histórico de leitura em linguagem natural e apresentar histórias relacionadas através de feeds e do tempo.

Sessões informativas agendadas

Configure tarefas recorrentes que compilam resumos diários ou semanais do que mais importa e os entregam por email ou webhook.

Monitorização de tópicos

Defina regras de monitorização com avisos personalizados que acionam notificações sempre que novos artigos correspondem a um tópico, empresa ou palavra-chave.

RSSHub Agrupado

Uma instância RSSHub integrada transforma milhares de sites sem feeds nativos em subscrições que pode canalizar através do pipeline de IA.

Abrir Servidor MCP

Atua como um servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA, como o Cherry Studio, possam conversar diretamente com a sua biblioteca de feeds pessoal.

Por que executar Zenfeed na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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