Implemente o Zenfeed com instalação de um clique.
Central RSS com tecnologia de IA que resume, pesquisa semanticamente e encaminha os seus feeds em alertas acionáveis e resumos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zenfeed
Zenfeed é um centro de informações de IA de código aberto que combina um leitor de RSS clássico com um secretário LLM pessoal. Em vez de se afogar em feeds brutos, cada artigo é passado por um pipeline configurável que resume o conteúdo, o classifica com prompts personalizados e o incorpora num índice semântico que pode consultar em linguagem natural. As regras de monitorização transformam tópicos arbitrários em tarefas recorrentes que entregam briefings agendados, resumos de monitorização ou notificações de webhook quando o conteúdo correspondente aparece.
Autoalojar o Zenfeed no seu próprio VPS mantém a sua lista de subscrições, histórico de leitura e a sua chave API LLM numa infraestrutura que controla. O modelo agrupa a interface web, o motor zenfeed com armazenamento persistente e uma instância privada do RSSHub para que possa subscrever milhares de fontes que não expõem feeds RSS nativos.
Principais características de Zenfeed
Resumos de IA
Cada artigo é processado por um LLM que produz um resumo conciso para que possa analisar dezenas de fontes em minutos em vez de horas.
Pesquisa semântica
Um índice de incorporação permite consultar o histórico de leitura em linguagem natural e apresentar histórias relacionadas através de feeds e do tempo.
Sessões informativas agendadas
Configure tarefas recorrentes que compilam resumos diários ou semanais do que mais importa e os entregam por email ou webhook.
Monitorização de tópicos
Defina regras de monitorização com avisos personalizados que acionam notificações sempre que novos artigos correspondem a um tópico, empresa ou palavra-chave.
RSSHub Agrupado
Uma instância RSSHub integrada transforma milhares de sites sem feeds nativos em subscrições que pode canalizar através do pipeline de IA.
Abrir Servidor MCP
Atua como um servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA, como o Cherry Studio, possam conversar diretamente com a sua biblioteca de feeds pessoal.
Por que executar Zenfeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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