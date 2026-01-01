O Element é uma plataforma de mensagens e colaboração de código aberto construída no protocolo Matrix. Oferece mensagens encriptadas de ponta a ponta, chamadas de voz e vídeo, e partilha de ficheiros por predefinição, com a capacidade de se ligar a qualquer homeserver Matrix — incluindo instâncias Synapse autoalojadas ou servidores públicos como o matrix.org.

Alojar o Element no seu VPS mantém a sua infraestrutura de mensagens sob o seu controlo. Pode configurar as definições de federação, aplicar políticas de segurança, integrar com o seu próprio homeserver Matrix e garantir que as comunicações empresariais sensíveis nunca passam por infraestruturas de nuvem de terceiros.