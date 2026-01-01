Implemente o Element com instalação de um clique.
Cliente de mensagens seguro baseado em Matrix com encriptação ponto a ponto para equipas e comunidades que detêm os seus dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Element
O Element é uma plataforma de mensagens e colaboração de código aberto construída no protocolo Matrix. Oferece mensagens encriptadas de ponta a ponta, chamadas de voz e vídeo, e partilha de ficheiros por predefinição, com a capacidade de se ligar a qualquer homeserver Matrix — incluindo instâncias Synapse autoalojadas ou servidores públicos como o matrix.org.
Alojar o Element no seu VPS mantém a sua infraestrutura de mensagens sob o seu controlo. Pode configurar as definições de federação, aplicar políticas de segurança, integrar com o seu próprio homeserver Matrix e garantir que as comunicações empresariais sensíveis nunca passam por infraestruturas de nuvem de terceiros.
Principais características de Element
Criptografia de ponta a ponta
Todas as mensagens são encriptadas por predefinição utilizando o protocolo Matrix Olm/Megolm, garantindo que apenas os participantes pretendidos podem ler as conversas.
Rede Matriz Aberta
Conecte-se a qualquer servidor doméstico Matrix e comunique através de diferentes clientes compatíveis com Matrix, permitindo a federação sem bloqueio de plataforma.
Sincronização multiplataforma
O histórico de mensagens sincronizado na web, desktop, iOS e Android garante que as conversas estão acessíveis em todos os dispositivos em tempo real.
Chamadas de Voz e Vídeo
Chamadas de voz e vídeo encriptadas integradas com partilha de ecrã permitem a colaboração em tempo real sem sair da interface de mensagens.
Integrações de Ligação
Pontes ligam o Element ao Slack, IRC, Telegram e outras plataformas de mensagens, consolidando as comunicações numa única interface.
Por que executar Element na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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