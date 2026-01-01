Deploy Cronicle in one click installation.
Multi-server task scheduler and job runner with a visual web interface for managing recurring automation.
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O que pode criar com Cronicle
Cronicle is a powerful, multi-server task scheduler that brings the reliability of cron to a modern, visual management interface. It allows you to schedule scripts, commands, and programs on a recurring basis, with full visibility into execution history, real-time logs, and task dependencies. Unlike raw cron jobs, Cronicle provides a centralized interface for managing automation across your entire infrastructure.
The platform supports distributed execution across multiple servers, automatic load balancing, and retry mechanisms for failed jobs. Self-hosting Cronicle on your VPS ensures scheduled tasks run on dedicated resources with guaranteed execution timing, full root-level access for system integrations, and complete ownership of your automation configuration and logs.
Principais características de Cronicle
Multi-Server Distribution
Distribute task execution across multiple servers with automatic load balancing and failover for reliable automation at scale.
Visual Job Management
Web-based interface with calendar and timeline views makes it easy to schedule, monitor, and manage all recurring tasks from one place.
Task Dependencies
Define complex workflows where tasks trigger other tasks in sequence, enabling multi-step automation pipelines with conditional execution.
Comprehensive Logging
Captures real-time output and full execution history for every job, making it easy to audit runs and diagnose failures.
Plugin System
Extend Cronicle with plugins to integrate external services, add custom executors, and support specialized automation scenarios.
Por que executar Cronicle na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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