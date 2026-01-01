O Fider é uma plataforma de feedback de código aberto que preenche a lacuna entre as equipas de produto e os seus utilizadores. O seu portal de votação público permite aos utilizadores enviar ideias, votar a favor de pedidos existentes e participar em discussões – garantindo que as funcionalidades mais valiosas são priorizadas primeiro. As equipas podem atualizar os estados, comunicar as decisões de roteiro e manter a sua comunidade informada ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Autoalojar o Fider no seu VPS mantém todo o feedback e dados de utilizador sob o seu controlo, elimina os preços por utilizador das alternativas alojadas e permite-lhe personalizar a marca e a autenticação para corresponder à identidade do seu produto.