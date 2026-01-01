Instale o Fider com um clique.
Plataforma de feedback de clientes de código aberto para recolha de pedidos de funcionalidades, realização de votos da comunidade e gestão de roadmaps de produto de forma transparente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fider
O Fider é uma plataforma de feedback de código aberto que preenche a lacuna entre as equipas de produto e os seus utilizadores. O seu portal de votação público permite aos utilizadores enviar ideias, votar a favor de pedidos existentes e participar em discussões – garantindo que as funcionalidades mais valiosas são priorizadas primeiro. As equipas podem atualizar os estados, comunicar as decisões de roteiro e manter a sua comunidade informada ao longo do ciclo de desenvolvimento.
Autoalojar o Fider no seu VPS mantém todo o feedback e dados de utilizador sob o seu controlo, elimina os preços por utilizador das alternativas alojadas e permite-lhe personalizar a marca e a autenticação para corresponder à identidade do seu produto.
Principais características de Fider
Votação da Comunidade
Os utilizadores votam em pedidos de funcionalidades para que as equipas de produto possam priorizar objetivamente o que desenvolver a seguir com base na procura real, em vez das vozes mais ruidosas.
Rastreamento de Estado
Atribua estados – planeado, iniciado, concluído, recusado – para manter a comunidade informada sobre o progresso de cada sugestão.
Autenticação Flexível
Suporta opções de início de sessão por email, OAuth e SSO para que os utilizadores possam interagir com o menor atrito, aumentando as taxas de submissão e votação.
Branding Personalizado
Logótipos configuráveis, cores e suporte para domínio personalizado permitem apresentar o portal de feedback como uma extensão perfeita do seu próprio produto.
Notificações de email
As notificações automáticas mantêm os utilizadores envolvidos ao alertá-los quando as sugestões recebem votos, comentários ou atualizações de estado.
Por que executar Fider na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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