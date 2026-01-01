Implemente o CloudBeaver com um clique.
Ferramenta de gestão de bases de dados baseada na web, desenvolvida pela equipa DBeaver, com suporte para PostgreSQL, MySQL, MongoDB e dezenas de outras.
Escolha um plano VPS para CloudBeaver
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CloudBeaver
CloudBeaver é uma aplicação de gestão de bases de dados baseada na web, desenvolvida pela equipa por trás do popular cliente de desktop DBeaver. Traz administração de bases de dados de nível profissional para qualquer navegador, permitindo às equipas consultar, visualizar e gerir múltiplos sistemas de bases de dados a partir de uma única interface, sem instalar software de desktop em cada máquina.
O autoalojamento do CloudBeaver no seu VPS mantém as credenciais da base de dados e os resultados das consultas dentro da sua própria rede. Evita expor bases de dados individuais à internet pública, enquanto dá à sua equipa acesso centralizado e controlado por funções às bases de dados de que precisam – a partir de qualquer dispositivo, de qualquer localização.
Principais características de CloudBeaver
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server e muitos mais a partir de uma interface unificada.
Construtor de consultas visual
Crie consultas complexas com uma interface de arrastar e largar, reduzindo erros e diminuindo a barreira para utilizadores menos experientes.
Controlo de acesso baseado em funções
Gerir permissões de utilizador ao nível da ligação para que os membros da equipa apenas vejam as bases de dados a que estão autorizados a aceder.
Editor SQL avançado
Editor completo com realce de sintaxe, preenchimento automático e histórico de consultas para um trabalho de base de dados produtivo no dia a dia.
Visualização de dados
Apresente os resultados da consulta como gráficos e diagramas diretamente no navegador, sem exportar para uma ferramenta de BI separada.
Por que executar CloudBeaver na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.