CloudBeaver é uma aplicação de gestão de bases de dados baseada na web, desenvolvida pela equipa por trás do popular cliente de desktop DBeaver. Traz administração de bases de dados de nível profissional para qualquer navegador, permitindo às equipas consultar, visualizar e gerir múltiplos sistemas de bases de dados a partir de uma única interface, sem instalar software de desktop em cada máquina.

O autoalojamento do CloudBeaver no seu VPS mantém as credenciais da base de dados e os resultados das consultas dentro da sua própria rede. Evita expor bases de dados individuais à internet pública, enquanto dá à sua equipa acesso centralizado e controlado por funções às bases de dados de que precisam – a partir de qualquer dispositivo, de qualquer localização.