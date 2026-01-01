Implemente o SickGear com instalação de um clique.
Servidor de automação de programas de TV estável – a bifurcação de longa data e com todas as funcionalidades do Sick-Beard para configurações de PVR autoalojadas.
Escolha um plano VPS para SickGear
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SickGear
SickGear é o fork mais estável e completo em termos de funcionalidades, mantido pela comunidade, do projeto original Sick-Beard — um servidor de automação de séries de TV autoalojado que monitoriza as séries que segue, vigia indexadores Usenet e trackers de torrents para novos episódios, e entrega lançamentos correspondentes ao seu programa de download para importação automática na biblioteca. Tem sido continuamente desenvolvido desde 2014 com foco na fiabilidade, ampla cobertura de indexadores e uma interface web polida inspirada no design original do Sick-Beard.
Autoalojar o SickGear num VPS mantém a sua automação de TV a funcionar 24/7, para que os episódios apareçam na sua biblioteca minutos após o lançamento. Combina naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e a pilha de multimédia Servarr mais ampla, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab.
Principais características de SickGear
Mostrar rastreamento com perfis de qualidade
Preferências por programa para qualidade, resolução, idioma e codec significam que cada título é recolhido exatamente no formato que pretende.
Amplo suporte a indexadores
A compatibilidade com Newznab e Torznab, mais plugins diretos para muitos trackers privados, abrange praticamente todos os indexadores de Usenet e torrent.
Integração nativa de descarregador
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent permitem que o SickGear orquestre todo o processo de download.
Pesquisa de subtítulos
A integração com OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi obtém legendas correspondentes nos seus idiomas preferidos imediatamente após cada download.
Suporte a anime e formatos especiais
A integração AniDB integrada gere convenções de nomenclatura específicas de anime e a numeração absoluta de episódios sem soluções manuais.
Por que executar SickGear na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.