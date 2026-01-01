SickGear é o fork mais estável e completo em termos de funcionalidades, mantido pela comunidade, do projeto original Sick-Beard — um servidor de automação de séries de TV autoalojado que monitoriza as séries que segue, vigia indexadores Usenet e trackers de torrents para novos episódios, e entrega lançamentos correspondentes ao seu programa de download para importação automática na biblioteca. Tem sido continuamente desenvolvido desde 2014 com foco na fiabilidade, ampla cobertura de indexadores e uma interface web polida inspirada no design original do Sick-Beard.

Autoalojar o SickGear num VPS mantém a sua automação de TV a funcionar 24/7, para que os episódios apareçam na sua biblioteca minutos após o lançamento. Combina naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e a pilha de multimédia Servarr mais ampla, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab.