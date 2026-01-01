eXeLearning é um ambiente de autoria com licença AGPL, utilizado por educadores e designers instrucionais para criar conteúdo de aprendizagem interativo sem escrever código. Apoiado pelo Ministério da Educação espanhol e por uma rede de administrações regionais, foca-se na produção de recursos baseados em padrões que funcionam em qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA).

O autoalojamento do eXeLearning no seu VPS mantém os materiais do curso, as exportações para os alunos e as credenciais de autoria inteiramente na sua própria infraestrutura. As equipas podem colaborar em tempo real, publicar exportações para o Moodle ou qualquer SGA, e evitar os limites de licenciamento e as preocupações com a residência de dados dos serviços de autoria na nuvem.