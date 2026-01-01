Implemente o eXeLearning com instalação de um clique.
Ferramenta de autoria de código aberto para criar recursos educativos interativos SCORM e HTML5.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com eXeLearning
eXeLearning é um ambiente de autoria com licença AGPL, utilizado por educadores e designers instrucionais para criar conteúdo de aprendizagem interativo sem escrever código. Apoiado pelo Ministério da Educação espanhol e por uma rede de administrações regionais, foca-se na produção de recursos baseados em padrões que funcionam em qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA).
O autoalojamento do eXeLearning no seu VPS mantém os materiais do curso, as exportações para os alunos e as credenciais de autoria inteiramente na sua própria infraestrutura. As equipas podem colaborar em tempo real, publicar exportações para o Moodle ou qualquer SGA, e evitar os limites de licenciamento e as preocupações com a residência de dados dos serviços de autoria na nuvem.
Principais características de eXeLearning
iDevices interativos
Componentes de encaixe para questionários, estudos de caso, multimédia e atividades de reflexão transformam o conteúdo estático em lições interativas estruturadas.
Exportação SCORM e HTML5
Publicar cursos como pacotes SCORM, Conteúdo IMS, ou sites HTML5 autónomos para que funcionem em qualquer LMS ou em alojamento web simples.
Colaboração em tempo real
Vários autores podem editar o mesmo projeto simultaneamente através da sincronização WebSocket Yjs incorporada, espelhando o fluxo de trabalho de editores de documentos modernos.
Integração Moodle
Envie cursos concluídos diretamente para o Moodle como atividades prontas a implementar, eliminando a etapa de carregamento manual entre a criação e a publicação.
Interface multilingue
O suporte nativo para Inglês, Espanhol, Catalão, Basco, Galego, Valenciano e Esperanto torna-o adequado para programas de educação regionais e bilingues.
Abrir padrões acessíveis
O conteúdo gerado segue as diretrizes de acessibilidade web e formatos abertos, garantindo que os recursos permaneçam utilizáveis e portáteis por muitos anos.
Por que executar eXeLearning na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.