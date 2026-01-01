Implemente SABnzbd com instalação de um clique.
Descarregador de binários Usenet automatizado que enfileira, verifica e extrai ficheiros NZB sem intervenção manual.
Escolha um plano VPS para SABnzbd
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SABnzbd
SABnzbd é o principal descarregador Usenet de código aberto, automatizando todo o processo, desde o ficheiro NZB ao ficheiro final: descarga paralela de múltiplos servidores, verificação de integridade PAR2, reparação automática e extração de arquivos – tudo sem passos manuais. Tem sido a espinha dorsal dos fluxos de trabalho de automação de multimédia há mais de uma década.
Alojar o SABnzbd num VPS proporciona disponibilidade 24/7 para monitorização RSS e filas de descarga sem manter um computador doméstico ligado. A largura de banda do datacenter excede frequentemente as velocidades residenciais, e as descargas são armazenadas no armazenamento do VPS para posterior streaming ou recuperação através de Sonarr, Radarr e da pilha de automação de multimédia mais abrangente.
Principais características de SABnzbd
Processamento Automatizado de NZB
Gere automaticamente todo o processo de download – obtém, verifica com PAR2, repara ficheiros incompletos e extrai arquivos sem intervenção do utilizador.
Apoio multi-servidor
Conecta-se a vários fornecedores Usenet com ordenação de prioridade e configuração de servidor de preenchimento para completar os downloads apesar da cobertura incompleta dos artigos.
Integração Sonarr e Radarr
Atua como o cliente de download para a popular stack de automação de media arr, permitindo fluxos de trabalho de aquisição de TV e filmes totalmente automatizados.
Marcação de Largura de banda
Defina limites de velocidade e horários ativos para que os downloads não compitam com outros serviços durante os períodos de pico de utilização.
Monitorização de feed RSS
Monitoriza feeds RSS de indexadores Usenet e aciona transferências automaticamente quando é publicado novo conteúdo que corresponde aos seus filtros.
Por que executar SABnzbd na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.