SABnzbd é o principal descarregador Usenet de código aberto, automatizando todo o processo, desde o ficheiro NZB ao ficheiro final: descarga paralela de múltiplos servidores, verificação de integridade PAR2, reparação automática e extração de arquivos – tudo sem passos manuais. Tem sido a espinha dorsal dos fluxos de trabalho de automação de multimédia há mais de uma década.

Alojar o SABnzbd num VPS proporciona disponibilidade 24/7 para monitorização RSS e filas de descarga sem manter um computador doméstico ligado. A largura de banda do datacenter excede frequentemente as velocidades residenciais, e as descargas são armazenadas no armazenamento do VPS para posterior streaming ou recuperação através de Sonarr, Radarr e da pilha de automação de multimédia mais abrangente.