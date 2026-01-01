O HortusFox é uma aplicação web concebida especificamente para entusiastas de plantas que desejam gerir plantas de interior e jardins com estrutura e privacidade. Permite catalogar plantas com fotos, nomes de espécies e atributos personalizados, organizá-las por localização e definir lembretes de cuidado recorrentes para rega, fertilização e replantação. A integração de dados meteorológicos ajuda os jardineiros de exterior a alinhar os horários de cuidado com as condições ambientais, enquanto o reconhecimento de plantas integrado ajuda na identificação de espécies desconhecidas.

O autoalojamento do HortusFox no seu VPS garante que anos de registos de crescimento, históricos de cuidado e fotos de plantas permanecem sob o seu controlo total — nenhum serviço de nuvem de terceiros pode descontinuar o acesso aos seus dados de coleção ou monetizar os seus hábitos de jardinagem.