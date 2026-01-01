Implemente o HortusFox com instalação de um clique.
Sistema de gestão de plantas autoalojado para catalogação, agendamento de rotinas de cuidado e organização do seu jardim de forma privada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HortusFox
O HortusFox é uma aplicação web concebida especificamente para entusiastas de plantas que desejam gerir plantas de interior e jardins com estrutura e privacidade. Permite catalogar plantas com fotos, nomes de espécies e atributos personalizados, organizá-las por localização e definir lembretes de cuidado recorrentes para rega, fertilização e replantação. A integração de dados meteorológicos ajuda os jardineiros de exterior a alinhar os horários de cuidado com as condições ambientais, enquanto o reconhecimento de plantas integrado ajuda na identificação de espécies desconhecidas.
O autoalojamento do HortusFox no seu VPS garante que anos de registos de crescimento, históricos de cuidado e fotos de plantas permanecem sob o seu controlo total — nenhum serviço de nuvem de terceiros pode descontinuar o acesso aos seus dados de coleção ou monetizar os seus hábitos de jardinagem.
Principais características de HortusFox
Lembretes de cuidados
Defina tarefas recorrentes para rega, fertilização e transplante, para que nenhuma planta seja esquecida numa agenda de cuidados preenchida.
Organização Baseada em Localização
Atribua plantas a divisões específicas ou espaços exteriores para filtrar rapidamente a sua coleção e gerir cada área de forma independente.
Integração Meteorológica
Conecte dados meteorológicos locais para alinhar o cuidado de plantas exteriores com as condições de chuva e temperatura automaticamente.
Reconhecimento de plantas
Identifique espécies desconhecidas a partir de fotos diretamente na aplicação, adicionando dados de espécies confirmadas ao seu catálogo sem sair do HortusFox.
Gestão de inventário
Monitorize vasos, fertilizantes, ferramentas e materiais juntamente com as suas plantas para que os recursos de jardinagem estejam sempre contabilizados.
Chat Colaborativo
O chat de grupo integrado permite que famílias e equipas coordenem as responsabilidades de cuidado de plantas sem aplicações de mensagens separadas.
Por que executar HortusFox na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.