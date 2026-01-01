Implemente o EspoCRM com instalação de um clique.
Plataforma CRM gratuita, de código aberto, para gerir leads, contactos, negócios, campanhas e casos de suporte numa interface limpa e personalizável.
Escolha um plano VPS para EspoCRM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EspoCRM
O EspoCRM é uma plataforma CRM totalmente de código aberto, construída para organizações de todos os tamanhos que precisam de um sistema flexível e personalizável para gerir o relacionamento com os clientes. Abrange o ciclo de vendas completo — leads, contas, contactos, oportunidades e atividades — juntamente com campanhas de marketing, integração de email e um helpdesk integrado para casos de suporte.
O autoalojamento do EspoCRM num VPS coloca todos os dados dos clientes sob controlo direto, sem taxas de licenciamento por utilizador, sem dependência de fornecedor e com a liberdade de estender a plataforma com entidades, campos e fluxos de trabalho personalizados para corresponder aos processos de negócio exatos.
Principais características de EspoCRM
Pipeline de Vendas Cheio
Acompanhe leads desde o primeiro contacto até ao fecho com fases de oportunidade personalizáveis, registos de atividade e previsão integrados em cada registo de conta.
Campanhas de Marketing
Crie e envie campanhas de email para listas de contactos segmentadas, com acompanhamento de aberturas e cliques, sem a necessidade de uma plataforma de marketing de terceiros.
Entidades e Campos Personalizados
Crie modelos de dados personalizados com novos tipos de entidade, campos, relações e vistas através do painel de controlo – sem necessidade de codificação para a maioria das personalizações.
Serviço de Apoio integrado
Gerir casos de apoio ao cliente com um sistema de tickets que se liga diretamente a contactos, contas e registos de vendas para um contexto completo.
REST API e Integrações
Ligue o EspoCRM a sistemas externos através de uma API REST limpa, com integrações incorporadas para servidores de email, VoIP e ferramentas de negócio populares.
Por que executar EspoCRM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion