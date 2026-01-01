O EspoCRM é uma plataforma CRM totalmente de código aberto, construída para organizações de todos os tamanhos que precisam de um sistema flexível e personalizável para gerir o relacionamento com os clientes. Abrange o ciclo de vendas completo — leads, contas, contactos, oportunidades e atividades — juntamente com campanhas de marketing, integração de email e um helpdesk integrado para casos de suporte.

O autoalojamento do EspoCRM num VPS coloca todos os dados dos clientes sob controlo direto, sem taxas de licenciamento por utilizador, sem dependência de fornecedor e com a liberdade de estender a plataforma com entidades, campos e fluxos de trabalho personalizados para corresponder aos processos de negócio exatos.