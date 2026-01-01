Hister é um motor de busca de código aberto que indexa automaticamente o texto completo dos websites que visita, transformando o seu histórico de navegação numa base de conhecimento privada e pesquisável. Em vez de percorrer uma lista cronológica do histórico ou de depender de motores de busca remotos que criam perfis de cada consulta, o Hister permite-lhe encontrar qualquer página que já tenha lido usando o seu conteúdo, e não apenas o seu título ou URL.

O autoalojamento do Hister mantém os seus dados de navegação, conteúdo indexado e consultas de pesquisa inteiramente no seu VPS. A mesma instância pode rastrear sites adicionais, indexar ficheiros locais, expor um endpoint MCP a agentes de IA e servir múltiplos utilizadores — tudo sem enviar uma única consulta a um serviço de terceiros.