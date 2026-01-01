Implemente Hister com instalação de um clique.
Motor de busca pessoal com foco local que indexa o texto completo do seu histórico de navegação e base de conhecimento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hister
Hister é um motor de busca de código aberto que indexa automaticamente o texto completo dos websites que visita, transformando o seu histórico de navegação numa base de conhecimento privada e pesquisável. Em vez de percorrer uma lista cronológica do histórico ou de depender de motores de busca remotos que criam perfis de cada consulta, o Hister permite-lhe encontrar qualquer página que já tenha lido usando o seu conteúdo, e não apenas o seu título ou URL.
O autoalojamento do Hister mantém os seus dados de navegação, conteúdo indexado e consultas de pesquisa inteiramente no seu VPS. A mesma instância pode rastrear sites adicionais, indexar ficheiros locais, expor um endpoint MCP a agentes de IA e servir múltiplos utilizadores — tudo sem enviar uma única consulta a um serviço de terceiros.
Principais características de Hister
Índice de histórico de texto completo
Indexa automaticamente o conteúdo real das páginas que visita para que possa pesquisar pelo que foi escrito, não apenas pelo URL ou título.
Poderosa linguagem de consulta
Filtrar por domínio, intervalo de datas, idioma, etiquetas e expressões de texto completo, utilizando uma sintaxe de consulta dedicada, construída para precisão.
Indexação de ficheiros locais
Aponte o Hister para diretórios no seu VPS para indexar notas, documentos e bases de conhecimento juntamente com o seu histórico de navegação.
Rastreador integrado
Estender o índice ao rastrear sites externos com um rastreador HTTP tradicional ou um navegador headless para páginas com muito JavaScript.
Suporte multiutilizador
Aloje uma instância partilhada para uma equipa ou comunidade local com índices por utilizador e autenticação baseada em OAuth.
IA e integração de MCP
Ative a pesquisa semântica opcional e exponha os resultados a agentes de IA através de um endpoint do Protocolo de Contexto de Modelo.
Por que executar Hister na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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