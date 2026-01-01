Plandex é um agente de codificação de IA de código aberto que reside no seu terminal e aborda tarefas de software do mundo real, abrangendo dezenas de ficheiros e muitos passos. Em vez de produzir snippets únicos, constrói e refina um plano, isola as alterações de ficheiros para revisão baseada em diferenças antes de as aplicar, e gere até 2M tokens de contexto para trabalhar em grandes bases de código.

O autoalojamento do Plandex no seu VPS mantém o seu código, prompts e planos na infraestrutura que controla, ao mesmo tempo que lhe oferece um servidor persistente ao qual o Plandex CLI leve pode ligar-se a partir de qualquer máquina de desenvolvimento. Traz as suas próprias credenciais de fornecedor de modelo — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ou Ollama local — para que não haja taxa de plataforma por utilizador ou dependência de fornecedor.