Implemente Plandex através de instalação com um clique.
Agente de codificação de IA de terminal de código aberto que planeia e executa tarefas grandes e com múltiplos passos em vários ficheiros.
Escolha um plano VPS para Plandex
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plandex
Plandex é um agente de codificação de IA de código aberto que reside no seu terminal e aborda tarefas de software do mundo real, abrangendo dezenas de ficheiros e muitos passos. Em vez de produzir snippets únicos, constrói e refina um plano, isola as alterações de ficheiros para revisão baseada em diferenças antes de as aplicar, e gere até 2M tokens de contexto para trabalhar em grandes bases de código.
O autoalojamento do Plandex no seu VPS mantém o seu código, prompts e planos na infraestrutura que controla, ao mesmo tempo que lhe oferece um servidor persistente ao qual o Plandex CLI leve pode ligar-se a partir de qualquer máquina de desenvolvimento. Traz as suas próprias credenciais de fornecedor de modelo — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ou Ollama local — para que não haja taxa de plataforma por utilizador ou dependência de fornecedor.
Principais características de Plandex
Planeia grandes tarefas
Cria planos de várias etapas para alterações que abrangem dezenas de ficheiros, em vez de produzir fragmentos de código únicos.
Contexto de 2 milhões de tokens
Processa e raciocina em grandes bases de código com uma janela de contexto de até 2 milhões de tokens.
Revisão baseada em Diff
Isola as edições de ficheiros e mostra as diferenças de cada alteração para que aprove ou rejeite antes que algo toque na sua árvore de trabalho.
Modelos de múltiplos fornecedores
Conecta-se a modelos OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini e Ollama locais a partir de uma única sessão CLI.
REPL nativo do Terminal
Executa num REPL de terminal com autocompletar de comandos inteligente, suporte a scripts e pipes – não é necessário um separador do navegador.
Servidor autoalojado
A CLI no seu portátil conecta-se ao servidor Plandex no seu VPS, mantendo os planos e o estado do projeto sob o seu controlo.
Por que executar Plandex na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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