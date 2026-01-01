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Agente de codificação de IA de terminal de código aberto que planeia e executa tarefas grandes e com múltiplos passos em vários ficheiros.

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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Plandex

Plandex é um agente de codificação de IA de código aberto que reside no seu terminal e aborda tarefas de software do mundo real, abrangendo dezenas de ficheiros e muitos passos. Em vez de produzir snippets únicos, constrói e refina um plano, isola as alterações de ficheiros para revisão baseada em diferenças antes de as aplicar, e gere até 2M tokens de contexto para trabalhar em grandes bases de código.

O autoalojamento do Plandex no seu VPS mantém o seu código, prompts e planos na infraestrutura que controla, ao mesmo tempo que lhe oferece um servidor persistente ao qual o Plandex CLI leve pode ligar-se a partir de qualquer máquina de desenvolvimento. Traz as suas próprias credenciais de fornecedor de modelo — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ou Ollama local — para que não haja taxa de plataforma por utilizador ou dependência de fornecedor.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Plandex

Planeia grandes tarefas

Cria planos de várias etapas para alterações que abrangem dezenas de ficheiros, em vez de produzir fragmentos de código únicos.

Contexto de 2 milhões de tokens

Processa e raciocina em grandes bases de código com uma janela de contexto de até 2 milhões de tokens.

Revisão baseada em Diff

Isola as edições de ficheiros e mostra as diferenças de cada alteração para que aprove ou rejeite antes que algo toque na sua árvore de trabalho.

Modelos de múltiplos fornecedores

Conecta-se a modelos OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini e Ollama locais a partir de uma única sessão CLI.

REPL nativo do Terminal

Executa num REPL de terminal com autocompletar de comandos inteligente, suporte a scripts e pipes – não é necessário um separador do navegador.

Servidor autoalojado

A CLI no seu portátil conecta-se ao servidor Plandex no seu VPS, mantendo os planos e o estado do projeto sob o seu controlo.

Por que executar Plandex na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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