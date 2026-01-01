Instalação de OmniTools com um clique.
Conjunto de utilitários web autoalojado com mais de 80 ferramentas para edição de imagens, manipulação de PDF, conversão de vídeo e transformação de dados.
Escolha um plano VPS para OmniTools
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OmniTools
O OmniTools consolida mais de 80 utilitários baseados no navegador numa única aplicação autoalojada, substituindo a necessidade de visitar múltiplos sites de conversão online dispersos. Edição de imagens, fusão de PDF, corte de vídeo, formatação JSON, geração de códigos QR e muito mais estão todos disponíveis a partir de uma interface consistente, sem limites de tamanho de ficheiro ou paywalls premium.
Como todo o processamento acontece diretamente no navegador, nenhum ficheiro é carregado para o servidor. Autoalojar o OmniTools significa que documentos sensíveis permanecem na sua rede, a sua equipa obtém uma ferramenta limpa e sem anúncios acessível a partir de qualquer dispositivo, e elimina os riscos de privacidade de sites de conversão públicos.
Principais características de OmniTools
Processamento do Lado do Navegador
Todas as operações de ficheiros são executadas localmente no navegador – nada é carregado para o servidor, mantendo os documentos confidenciais privados.
Imagem & Ferramentas PDF
Redimensionar, converter e comprimir imagens; unir, dividir e anotar PDFs sem instalar software de desktop.
Utilitários de Vídeo e Áudio
Cortar vídeos, extrair faixas de áudio e converter para o formato GIF diretamente no navegador.
Ferramentas de Dados para Programadores
Formatar JSON, converter entre CSV e JSON, validar XML, e codificar ou descodificar URLs num só lugar.
Sem Anúncios ou Muros de Pagamento
O autoalojamento oferece uma interface limpa e sem distrações, com todas as mais de 80 ferramentas totalmente disponíveis sem custos adicionais.
Por que executar OmniTools na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.