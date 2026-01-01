Implemente Text Generation Web UI com instalação de um clique.
Interface web rica em funcionalidades para executar LLMs locais com suporte para GGUF, GPTQ e AWQ em CPU ou GPU.
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O que pode criar com Text Generation Web UI
A Text Generation Web UI é uma interface de código aberto baseada em Gradio para carregar, executar e interagir com grandes modelos de linguagem localmente. Suporta mais formatos de modelo do que praticamente qualquer outra interface LLM autoalojada — incluindo GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers — tornando-a a ferramenta principal para utilizadores que trabalham com diversos ficheiros de modelo do HuggingFace e necessitam de controlo total sobre os parâmetros de inferência.
Esta implementação utiliza a compilação otimizada para CPU, que executa modelos GGUF quantizados através do backend llama.cpp — prático em qualquer VPS sem uma GPU dedicada. Coloque qualquer ficheiro de modelo GGUF no volume de modelos e este aparecerá no separador Modelos pronto para carregar. O autoalojamento mantém as suas conversas, prompts de sistema e quaisquer documentos que partilhe com o modelo na sua própria infraestrutura.
Principais características de Text Generation Web UI
Suporte a modelos multiformato
Carregue modelos GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers a partir da mesma interface sem reconfigurar os backends ou reconstruir o contentor.
Conversar, instruir e anotar
Três modos de interação distintos cobrem conversas multi-turno, tarefas estruturadas de solicitação-resposta e geração de texto de forma livre numa só ferramenta.
Sistema de Personagens e Personas
Defina cartões de personagem de IA detalhados com histórias de fundo, diálogos de exemplo e avatares para moldar o comportamento do modelo ao longo das sessões.
API compatível com OpenAI
Ative a API REST opcional na porta 5000 para ligar aplicações externas utilizando as bibliotecas cliente padrão da OpenAI sem alterações no código.
Ecossistema de extensões
As extensões da comunidade adicionam capacidades como memória de longo prazo, entrada/saída de voz, integração com Stable Diffusion e ferramentas personalizadas.
Inferência de CPU sem GPU
Executa modelos quantizados GGUF na CPU via llama.cpp – um modelo de 3-7B parâmetros é prático num VPS padrão com 8 GB de RAM.
Por que executar Text Generation Web UI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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