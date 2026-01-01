A Text Generation Web UI é uma interface de código aberto baseada em Gradio para carregar, executar e interagir com grandes modelos de linguagem localmente. Suporta mais formatos de modelo do que praticamente qualquer outra interface LLM autoalojada — incluindo GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 e Transformers — tornando-a a ferramenta principal para utilizadores que trabalham com diversos ficheiros de modelo do HuggingFace e necessitam de controlo total sobre os parâmetros de inferência.

Esta implementação utiliza a compilação otimizada para CPU, que executa modelos GGUF quantizados através do backend llama.cpp — prático em qualquer VPS sem uma GPU dedicada. Coloque qualquer ficheiro de modelo GGUF no volume de modelos e este aparecerá no separador Modelos pronto para carregar. O autoalojamento mantém as suas conversas, prompts de sistema e quaisquer documentos que partilhe com o modelo na sua própria infraestrutura.