O Docspell é um servidor de gestão de documentos autoalojado de código aberto, concebido para pilhas de papel que foram digitalizadas, descarregadas ou enviadas por e-mail. Executa OCR em ficheiros recebidos, extrai datas, correspondentes e valores usando NLP, e armazena os metadados estruturados juntamente com o documento original para que todo o arquivo se torne pesquisável por texto completo. Etiquetas, campos personalizados, pastas e consultas guardadas tornam prático gerir a documentação doméstica, faturas de freelancer ou registos de pequenas empresas ao longo de muitos anos.

O autoalojamento do Docspell no seu próprio VPS mantém a documentação mais sensível — registos fiscais, contas médicas, documentos legais, formulários governamentais — dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de documentos SaaS. A implementação inclui PostgreSQL para armazenamento, Solr para pesquisa de texto completo, e o servidor REST do Docspell mais o worker joex para OCR e conversão, com o registo na primeira visita a criar a conta que detém o arquivo de documentos.