Implemente o Docspell com instalação de um clique.
Organizador de documentos autoalojado que etiqueta automaticamente digitalizações, emails e PDFs e os torna pesquisáveis por texto completo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Docspell
O Docspell é um servidor de gestão de documentos autoalojado de código aberto, concebido para pilhas de papel que foram digitalizadas, descarregadas ou enviadas por e-mail. Executa OCR em ficheiros recebidos, extrai datas, correspondentes e valores usando NLP, e armazena os metadados estruturados juntamente com o documento original para que todo o arquivo se torne pesquisável por texto completo. Etiquetas, campos personalizados, pastas e consultas guardadas tornam prático gerir a documentação doméstica, faturas de freelancer ou registos de pequenas empresas ao longo de muitos anos.
O autoalojamento do Docspell no seu próprio VPS mantém a documentação mais sensível — registos fiscais, contas médicas, documentos legais, formulários governamentais — dentro da infraestrutura que controla, em vez de um serviço de documentos SaaS. A implementação inclui PostgreSQL para armazenamento, Solr para pesquisa de texto completo, e o servidor REST do Docspell mais o worker joex para OCR e conversão, com o registo na primeira visita a criar a conta que detém o arquivo de documentos.
Principais características de Docspell
Extração de OCR + NLP
Executa OCR em cada digitalização, depois extrai datas, correspondentes, valores e contactos para que cada documento chegue à caixa de entrada já pré-classificado.
Pesquisa de texto completo
Pesquisa de texto completo com suporte Solr em todos os documentos – faturas, contratos, recibos, anexos de email – com filtros por etiqueta, pasta e campo.
Ingestão de email e pastas
Extraia anexos de caixas de correio via IMAP, aceite carregamentos HTTP de scanners e monitorize um diretório para ficheiros enviados via SCP ou rsync.
Etiquetas e campos personalizados
Anote documentos com etiquetas, etiquetas de organização, campos personalizados (valores, datas de contrato, datas de expiração) e pesquisas guardadas que atualizam automaticamente.
Multiutilizador e multilocatário
Cada "coletivo" é um espaço de trabalho isolado com os seus próprios utilizadores, documentos e metadados, para que famílias ou pequenas equipas partilhem uma instância sem cruzar dados.
Conversão de documentos
Converte ficheiros HTML, Office, de imagem e de email de entrada em PDFs pesquisáveis através de WeasyPrint, Unoconv e Tesseract para um arquivo uniforme.
Por que executar Docspell na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.