Implemente o Pulse com instalação de um clique.
Painel de monitorização em tempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker e Kubernetes com alertas e métricas históricas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pulse
O Pulse é um painel de monitorização em tempo real de código aberto que lhe oferece uma vista única e unificada dos seus clusters Proxmox VE, instâncias do Proxmox Backup Server, hosts Docker e cargas de trabalho Kubernetes. Monitoriza continuamente cada nó ligado e transmite métricas de CPU, memória, armazenamento e rede para uma interface web rápida, para que possa detetar pressão numa máquina virtual, contentor ou datastore de backup no momento em que acontece, em vez de depois de uma falha.
Como o Pulse é autoalojado, cada credencial e métrica permanece na infraestrutura que controla, sem telemetria de terceiros e sem licenciamento por nó. Executá-lo no seu próprio VPS mantém o painel acessível mesmo quando um host monitorizado está com dificuldades, e os alertas de limite configuráveis notificam-no por email, webhooks ou chat antes que pequenos problemas se transformem em tempo de inatividade.
Principais características de Pulse
Vista unificada do Proxmox
Monitorize múltiplos clusters Proxmox VE e instâncias do Proxmox Backup Server a partir de um único painel de controlo, com métricas por VM, por contentor e por datastore.
Métricas de transmissão em tempo real
Os dados em tempo real de CPU, memória, disco e rede atualizam-se continuamente através de WebSocket para que veja as alterações de carga no instante em que ocorrem.
Monitorização de Docker e Kubernetes
Monitorize o uso de recursos de contentores e pods juntamente com os seus anfitriões Proxmox para uma visão consistente em máquinas virtuais e contentores.
Alertas de limiar configuráveis
Defina limites para CPU, memória, armazenamento ou temperatura e seja notificado por email, webhook ou chat antes que os problemas aumentem.
Sondagem de API sem agente
O Pulse conecta-se ao Proxmox usando tokens de API, portanto, não há nada extra para instalar nos nós que monitoriza.
Por que executar Pulse na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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