O Pulse é um painel de monitorização em tempo real de código aberto que lhe oferece uma vista única e unificada dos seus clusters Proxmox VE, instâncias do Proxmox Backup Server, hosts Docker e cargas de trabalho Kubernetes. Monitoriza continuamente cada nó ligado e transmite métricas de CPU, memória, armazenamento e rede para uma interface web rápida, para que possa detetar pressão numa máquina virtual, contentor ou datastore de backup no momento em que acontece, em vez de depois de uma falha.

Como o Pulse é autoalojado, cada credencial e métrica permanece na infraestrutura que controla, sem telemetria de terceiros e sem licenciamento por nó. Executá-lo no seu próprio VPS mantém o painel acessível mesmo quando um host monitorizado está com dificuldades, e os alertas de limite configuráveis notificam-no por email, webhooks ou chat antes que pequenos problemas se transformem em tempo de inatividade.